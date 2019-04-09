90歲獨老申請居家服務遭拒 原因竟是住家太乾淨？

2019-04-09 16:34 聯合報 記者 聯合報 記者 楊濡嘉 ╱即時報導



90歲的獨居老人可不可以申請居家服務？高雄市議員郭建盟幫助一名90高齡獨居老人申請居家服務，連申請4次都被高雄市長照中心拒絕，理由之一是老人家的家「太乾淨了無須協助」，直到他打電話給衛福相關單位詢問之後，第5次申請才通過。他認為目前政府評估老人能不能申請居家服務的標準，沒有把年齡列進去，老人獨居風險不是評估項目，需要再檢討，否則非得到老人摔傷、病倒了才能申請，並不適當。

郭建盟說，這位獨居老人是退休公務員，老伴、兒子已經過世，只有一位孫女，但也嫁人，老人家獨居住在高雄市苓雅區，個性獨立開朗，平時儀容穿著打點整齊，家中更整理的一塵不染，只是年紀大了，整理家務愈來愈力不從心，因此希望申請居家服務。

他表示，老人家從2017年開始申請，到2018年申請了3次，都沒有通過，去年他幫忙申請一次，又沒過，高雄市政府未通過的理由是「工具性日常生活活動能力量表（IADL）」的評估未達標準，因老人可以上街購物、能外出活動，而且住家整理得很乾淨，不需要他人幫忙整理。

郭建盟說，量表沒有「年齡」考量，可是實際執行的人也應了解90歲的老人為了維持居家整潔，可能有摔倒、受傷、累倒的風險，不是說老人把自己和住家打點乾乾淨淨，就不需要居家服務，照顧老人要有「風險」概念，不能等到老人家受傷、病倒、無法整理家務了才去照顧她，90歲的獨老都申請不到居家服務，誰才能申請得到？