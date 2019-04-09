高市府4月好書 推薦福爾摩沙大旅行

2019-04-09 16:43 中央社 高雄9日電



高市府推出的「每月好書」活動鼓勵閱讀，文化局今天公布4月推薦好書為作家劉克襄的「福爾摩沙大旅行」，帶讀者跟著昔日9位旅行家、傳教士來台足跡，一覽福爾摩沙風光。

「福爾摩沙大旅行」記載約150年前9位旅行家跟傳教士來到台灣，規畫不同旅遊台灣的路線，其中包括高雄150年前的觀光路線，百餘年的時空相隔、環境變遷，對照現今台灣的旅遊路線，非常具參考價值。

高雄市政府文化局代理局長王文翠表示，這本書記載的9條旅行路線其中3條途經高雄，較特殊的是介紹19世紀台灣南部的「小絲路」，途經內門、田寮、六龜；現在看來偏遠的六龜在當時是平埔族跟原住民的交界，是重要的商業關口。

在時空轉移下，劉克襄讓百年前旅行家的探索見聞與作者的親身體驗交相出現，用一種奇特的書寫方式帶領讀者遊覽百年前的福爾摩沙。

高雄市長韓國瑜也到場推薦「福爾摩沙大旅行」，他提到現在人手一機太方便，使得書籍閱讀量減少，期盼藉每月好書活動及讀後心得徵文比賽發揮拋磚引玉效果，推廣閱讀風氣。

文化局與高雄市立圖書館自2月起推薦好書活動，除邀請名家現場導讀外，每月另有新台幣15萬元獎金鼓勵市民寫讀書心得參加徵文比賽，首獎獎金3萬元、第2名2萬元、第3名10人，各1萬元。3月好書「旅行與讀書」徵文截稿日期至4月25日晚上12時；4月好書「福爾摩沙大旅行」徵文則至5月25日晚上12時截止。