親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
大甲媽遶境出巡
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

積欠銀行超過2億元！旅遊人數雪崩 墾丁首見飯店法拍

不顧客機生死？利比亞內戰 「東軍」空襲國際機場

公辦重劃 小港少康營區蛻變招商引資產業發展用地

2019-04-09 14:09聯合報 記者謝梅芬╱即時報導

高雄市地政局今天表示，位在小港區高松路、營口路口的第89期市地重劃區，面積23.25公頃，已完成重劃工程，已開放道路讓民眾使用。重劃區無償取得10公頃大型公園、2.42公頃道路用地，開發10.83公頃商業區土地，未來帶動小港地區發展。

第89期市地重劃區，位在小港機場南側，原是台糖土地供海軍陸戰隊少康營區使用，國軍撤出後，101年將土地歸還台糖公司，接下來數年均處於閒置狀態。

地政局說，因小港區長期受噪音及空氣污染之苦，當地居民盼能有一座大型公園作為都市之肺，減少機場噪音的干擾及淨化空氣。在當地民代奔走下，取得台糖公司同意，變更都市計畫提供10公頃大型公園用地，劃設2.42公頃道路作為地區交通路網，以公辦市地重劃的方式開發。都市計畫也劃設複合式商業區，可作為賣場、國際商旅、社區商業服務等用途，提供當地招商引資、發展經濟的儲備土地。

地政局長黃進雄說，市府投入6億元開發第89期市地重劃區，重劃完成後商業區約有9.5公頃（2萬8000坪）土地分配回原地主台糖公司，成為小港區極稀有的大面積可招商土地。

此外，重劃區內10公頃小港森林公園具有清淨空氣、隔離噪音功能，已由工務局闢建完成，這是繼高坪特定區闢建17公頃熱帶植物園區後，小港第二座大型公園綠地，對改善小港地區生活品質有很大幫助。

高雄市地政局開發第89期市地重劃區已完成，開放道路讓民眾使用。重劃區無償取得10...
高雄市地政局開發第89期市地重劃區已完成，開放道路讓民眾使用。重劃區無償取得10公頃大型公園、2.42公頃道路用地，開發10.83公頃商業區土地，未來帶動小港地區發展。圖／高雄市地政局提供
分享
高雄市地政局開發第89期市地重劃區已完成，開放道路讓民眾使用。重劃區無償取得10...
高雄市地政局開發第89期市地重劃區已完成，開放道路讓民眾使用。重劃區無償取得10公頃大型公園、2.42公頃道路用地，開發10.83公頃商業區土地，未來帶動小港地區發展。圖／高雄市地政局提供
分享

小港機場重劃區噪音
連假過後 累虛虛 送您全聯五佰元加菜金

相關新聞

霧鎖金門變「關島」 399旅客今搭船快閃返台

2019-04-09 14:13

衛武營攜富邦金控 啟動大眼睛大耳朵計畫

2019-04-09 13:14

眷村拆除致大陸哥哥尋弟不著 高雄警讓兄弟重逢

2019-04-09 11:52

莊智淵代言高雄觀光 迎接4月全中運

2019-04-09 11:23

佛心業者被飆漲租金打敗！20元正修蛋包飯5月31日熄燈

2019-04-09 11:19

步武使徒足跡重燃基督大愛天主教友百年教堂巡禮徒步

2019-04-09 11:01

屏東東港飯湯有名聲 用「綠豆」煮的僅此一家

2019-04-09 08:05

29歲青農台南養鱘龍魚成功 擴大養殖挑戰高經濟魚種

2019-04-09 07:47

文府非營利幼兒園動土 明年招生

2019-04-08 23:31

霧鎖金門 2千名旅客困機場

2019-04-08 23:17

屏東山區缺水苦 盼找到新水源

2019-04-08 23:12

澎縣府臨時人員 將遇缺不補

2019-04-08 23:08

暖冬青梅大減產 收購價漲3成

2019-04-08 23:05

大順陸橋拆了 提早一周通車

2019-04-08 23:00

高雄經濟更差？ 市府駁桃市議員

2019-04-08 22:54

人事震撼彈！澎湖縣政府4年內精簡400名臨時人員

2019-04-08 19:41

屏東山區飽受缺水之苦 有村民抱怨從過年等到清明

2019-04-08 19:06

暖冬又少雨水 高雄山區青梅減半價格飆漲

2019-04-08 18:51

影／韓冰最愛 西子灣夕陽美景與愛河風光

2019-04-08 17:47

高市拒發216萬元食安檢舉獎金敗訴 衛局：上訴力爭

2019-04-08 17:46

高雄非營利幼兒園動土 教育局：110學年前增加12所

2019-04-08 16:02

監委視察澎湖 賴峰偉爭取設置小型焚化爐

2019-04-08 15:35

茄萣砂崙守望相助隊成軍 營造樂活生活圈

2019-04-08 13:57

幫助弱勢兒少 台東許家姊妹花同獲績優社工獎

2019-04-08 13:55

首季小三通再成長 預料今年將再創新高

2019-04-08 13:37

又完成一座陸橋拆除 高雄市大順路路面上午通車

2019-04-08 12:39

羊肉爐+豆瓣醬？高雄岡山是個什麼様的地方？

2018-11-14 20:00
看更多

熱門文章

大甲媽彰化爆衝突 電視台記者、警察都被打

2019-04-09 00:59

大甲媽到彰化險失控 王惠美還被推到外圍讓標哥怒了

2019-04-08 18:37

白沙屯媽祖進香首日走了近43公里 體恤信徒8次停轎休息

2019-04-08 18:04

腳骨碎康復還願 男子陪大甲媽祖遶境21年

2019-04-08 14:30

連假遊花蓮帶回這「特產」 網友直呼只有花蓮人才懂

2019-04-09 10:04

白沙屯媽指示吃肉圓 信徒還願每天提供400顆秒殺

2019-04-08 19:08

影／記者、警察都被打傷…大甲媽通過彰化民生地下道爆衝突 警方逮獲兩人

2019-04-09 02:00

文史考證！埔里「耶馬溪」不是溪 「番婆鬼」不是鬼

2019-04-08 14:57

影／白沙屯媽祖上午駐駕龍井分駐所 地方傳：要升官了　

2019-04-09 09:51

全台芭樂暴量增產七成 彰化芭樂今再裝櫃外銷加拿大

2019-04-08 18:32

屋頂長了大樹的「陳醫院」 成基隆仙洞文化客廳

2019-04-08 14:58

影／這校大甲媽白沙屯媽祖婆都來過！盼期再相會

2019-04-09 07:41

人事震撼彈！澎湖縣政府4年內精簡400名臨時人員

2019-04-08 19:41

隨大甲媽遶境 朱立倫的頭被「阿尚」轉來轉去

2019-04-08 16:39

佛心業者被飆漲租金打敗！20元正修蛋包飯5月31日熄燈

2019-04-09 11:19

扯！祖墳遭拓路工程剷平 掃墓找嘸將開挖尋屍骨

2019-04-08 19:41

檢討畫出山坡地2000多公頃 苗栗縣土地利用利多

2019-04-08 19:55

桃園綠線捷運招標預算暴增 議員猛批打賭無法如期完工

2019-04-08 20:40

影／桃園市長鄭文燦到花博 盧秀燕讚他高知名度衝人氣

2019-04-08 15:09

隨大甲媽凌晨出發遶境 柯文哲超商打盹養神再出發

2019-04-08 16:38

迎接同婚 雙北戶所準備好了

2019-04-08 23:45

台北市一座陸橋遭撞破損 市府擬重啟存廢評估

2019-04-09 10:13

大甲媽遶境發生推擠 彰化警：顏清標沒被巴頭

2019-04-09 00:34

屏東東港飯湯有名聲 用「綠豆」煮的僅此一家

2019-04-09 08:05

台南公布土壤液化調查 快來查

2019-04-08 23:30

影／全台徒步最長白沙屯媽進香 車禍、體力不繼6人送醫

2019-04-08 17:00

肩上奮力一舉 大甲媽轎身讓坐輪椅者也能「鑽轎腳」

2019-04-08 21:26

柯P跟著大甲媽遶境 一跛一跛抵達西螺「累壞了」

2019-04-09 11:02

影／媽祖婆我愛你！ 學童聲聲喚盼媽祖婆來坐坐

2019-04-09 12:53

大甲媽遶境發生記者及員警被打 警方移送3名滋事男子

2019-04-09 09:48

南投縣首座落石攔截網完工 投131線安全性大躍進

2019-04-08 20:39

太扯！遊客攀爬花旗木像無尾熊 主人嘆：差點要昏倒

2019-04-09 13:07

她專業、溫柔、堅定 榮獲全國服務績優社工

2019-04-09 08:07

大甲媽遶境再爆搶轎衝突 學者：媽祖被挾持會高興嗎

2019-04-09 10:28

大甲媽祖遶境登場 沿途奉獻飆創意

2019-04-08 17:19

「今天我賺最大」！ 女神農握到2位台灣最大咖的手

2019-04-09 09:50

瑞芳公車延駛到基隆長庚 議員爭取4月10日成行

2019-04-08 19:51

影／放任藍營議員砍預算？林姿妙駁：一定捍衛歌仔戲文化

2019-04-08 19:09

抱枕內藏超小保麗龍球當兒童節禮物 家長怒

2019-04-09 11:31

紓解生產過剩 新北市揪團購「下架」彰化芭樂

2019-04-08 14:33
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top