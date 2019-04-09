公辦重劃 小港少康營區蛻變招商引資產業發展用地

2019-04-09 14:09 聯合報 記者 聯合報 記者 謝梅芬 ╱即時報導



高雄市地政局今天表示，位在小港區高松路、營口路口的第89期市地重劃區，面積23.25公頃，已完成重劃工程，已開放道路讓民眾使用。重劃區無償取得10公頃大型公園、2.42公頃道路用地，開發10.83公頃商業區土地，未來帶動小港地區發展。

第89期市地重劃區，位在小港機場南側，原是台糖土地供海軍陸戰隊少康營區使用，國軍撤出後，101年將土地歸還台糖公司，接下來數年均處於閒置狀態。

地政局說，因小港區長期受噪音及空氣污染之苦，當地居民盼能有一座大型公園作為都市之肺，減少機場噪音的干擾及淨化空氣。在當地民代奔走下，取得台糖公司同意，變更都市計畫提供10公頃大型公園用地，劃設2.42公頃道路作為地區交通路網，以公辦市地重劃的方式開發。都市計畫也劃設複合式商業區，可作為賣場、國際商旅、社區商業服務等用途，提供當地招商引資、發展經濟的儲備土地。

地政局長黃進雄說，市府投入6億元開發第89期市地重劃區，重劃完成後商業區約有9.5公頃（2萬8000坪）土地分配回原地主台糖公司，成為小港區極稀有的大面積可招商土地。