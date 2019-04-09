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眷村拆除致大陸哥哥尋弟不著 高雄警讓兄弟重逢

2019-04-09 11:52聯合報 記者林保光╱即時報導

來自大陸山東省的齊姓男子帶兒子來台灣找弟弟，不料，弟弟所住的眷村早已拆遷，齊姓男子父子看到老眷舍已空無一人，不知如何是好，向高雄市警左營分局四海派出所求助，警方找到齊弟的資料，才讓兄弟重逢，原來他們的父親已經過世，很想念在台的弟弟才再來台灣，讓兄弟情不致因隔海而疏離。

警方瞭解，59歲的齊姓男子4月初帶著兒子來台自由行，他憑著10多年前，曾和父親一起來台灣的印象，以及弟弟留給父親的書信地址，到高雄市左營區建業新村找排行老三的弟弟，可是建業新村的眷戶多年前已經搬遷，原址只餘空屋，正由高雄市政府推動「以住代護」，齊姓父子搭計程車下車後，看了傻眼，不知所措。

齊姓父子經問附近住家，也沒人知道弟弟一家人搬去哪裡，才有人建議他們到四海派出所，請求警方協助。

四海派出所為幫了齊姓男子（59歲）找弟弟，動員多人，但沒能找到齊弟，後來才透過戶役政連線資料，發現齊弟全家人已搬到新建的合群新城，才聯絡到齊弟。齊姓男子向警方說，這10多年，他沒再來過台灣，父親過世以後，沒聯絡到弟弟，不想兄弟就此斷了線，才憑著書信地址，帶兒子一起來台灣找弟弟，希望兄弟情還能繼續維繫。

齊姓男子（左）帶兒子來台尋親，但眷戶已搬遷，警員陳文忠（右）帶父子倆找到齊弟。記...
齊姓男子（左）帶兒子來台尋親，但眷戶已搬遷，警員陳文忠（右）帶父子倆找到齊弟。記者林保光／翻攝
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