眷村拆除致大陸哥哥尋弟不著 高雄警讓兄弟重逢

2019-04-09 11:52 聯合報 記者 聯合報 記者 林保光 ╱即時報導



來自大陸山東省的齊姓男子帶兒子來台灣找弟弟，不料，弟弟所住的眷村早已拆遷，齊姓男子父子看到老眷舍已空無一人，不知如何是好，向高雄市警左營分局四海派出所求助，警方找到齊弟的資料，才讓兄弟重逢，原來他們的父親已經過世，很想念在台的弟弟才再來台灣，讓兄弟情不致因隔海而疏離。

警方瞭解，59歲的齊姓男子4月初帶著兒子來台自由行，他憑著10多年前，曾和父親一起來台灣的印象，以及弟弟留給父親的書信地址，到高雄市左營區建業新村找排行老三的弟弟，可是建業新村的眷戶多年前已經搬遷，原址只餘空屋，正由高雄市政府推動「以住代護」，齊姓父子搭計程車下車後，看了傻眼，不知所措。

齊姓父子經問附近住家，也沒人知道弟弟一家人搬去哪裡，才有人建議他們到四海派出所，請求警方協助。