2019馬祖之壁自行車挑戰賽 12日截止報名

2019-04-09 11:40 中央社 馬祖9日電



2019馬祖之壁－自行車挑戰遊6月15、16日兩天，在南竿、北竿登場，分別挑戰小百岳的雲台山和壁山，為自己留下最佳爬坡紀錄，報名至4月12日截止，網址：https://goo.gl/e5LuMr。

「馬祖之壁自行車挑戰遊」由馬祖國家風景區管理處、中華民國自行車騎士協會主辦，在馬祖自行車騎乘體驗風景秀麗，路線特色為飆坡陡下的南竿、北竿環繞，約55公里，還有個人爬坡計時賽。

這次活動更列為滿天星離島中的唯一一站，也是唯一要求使用登山車挑戰的一站，有意挑戰2019滿天星大滿貫車友，可透過登山車巡禮馬祖戰地報名參加。

報名費用每人新台幣8200元，費用包含活動紀念衫、單車專用水壺、紀念獎牌、參加證書、保險、號碼貼紙、基隆－馬祖船票、南竿－北竿船票、食宿兩晚。馬祖當地參加者每人1000元，包含活動紀念衫、單車專用水壺、紀念獎牌、參加證書、保險、號碼貼紙、南竿北竿往返船票、午餐。

參加者需使用平把登山越野車26X1.5英吋，或是胎寬不小於700x35C平把公路車，騎乘全程確實配戴安全帽及穿著適當車衣褲。由於馬祖沒有自行車店，自備自行車參加者務必自備內胎及相關配件與隨車工具組。

南竿場6月15日活動路線總長30公里、總爬升593公尺。爬坡計時從福澳至雲台山6公里（從馬祖郵局－福清自行車道－清水－珠山發電廠－珠螺－馬港－中山門－雲台山），再由中山門－馬港后澳水庫－秋桂山水庫－夫人村－四維－曲蹄澳－媽祖宗教園區／巨神像－馬港－勝天公園－儲水澳水庫－津沙／津仁步道－鐵堡－仁愛／北海坑道／遊客中心－多媒體簡報－中興嶺－十烈士紀念碑－240大砲連營區（須帶身分證）－介壽澳口公園／縣政府／多媒體導覽－酒廠／品酒－八八坑道－機場－機場塔台－右轉環保路－復興村－酒廠－福澳嶺－馬祖郵局。

16日北竿場路線總長25公里、總爬升630公尺。爬坡計時從白沙碼頭至壁山5公里（自白沙碼頭－坂里－成功坡－上村－壁山觀景台），經塘岐村－后澳村－戰爭和平公園紀念館／坑道巡禮－08據點折返－06據點折返－塘岐－莒光堡－橋仔－芹壁－坂里－白沙碼頭。(編輯:孫承武)