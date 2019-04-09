佛心業者被飆漲租金打敗！20元正修蛋包飯5月31日熄燈

2019-04-09 11:19 聯合報 記者 聯合報 記者 林文義 ╱即時報導



「太長的文章大家都不喜歡看，可是這篇文章，或許是最後一篇貼文，該跟大家道別的時候到了 所以還是看看吧，順便分享。」這是高雄正修科大附近的「正修蛋包飯」業者的臉書貼文，業者20多年來，以 20 元蛋包飯打響名號，甚至免費招待窮學生，被認為是佛心業者，深受當地民眾喜愛，但業者貼文表示租金上漲，夾娃娃機店占滿商圈，去年底由盈轉虧，他們撐不下去，只好忍痛宣告歇業，5月31日是最後一天營業。

業者7日在臉書貼上給老顧客的一封信，內文如下：

晚安，在連假的最後一日，告訴大家一件事情，蛋包飯預計於5/31日結束營業，感謝多年來正修同學、文山同學、體育班同學、以及各位廣大資深客人的支持和捧場，每一份蛋包飯都是老闆和老闆娘用心做出來的，用較為便宜的價格提供給學生，以前甚至免費招待經濟沒有那麼好的同學用餐，一路走來利潤越來越少，直到去年中轉為赤字，每個月僅能打平開支，以及我們夫妻的生活費，直到年底由盈轉虧，曾經有同學建議漲價，王老闆的意思是，那就別做了吧。

濱山街租金飆漲，已被娃娃機店占滿，商圈的型態轉變，同學飲食習慣的改變，又或許是我們做的不夠好，最終只能夠熄燈號，也許未來我們又可能會在哪裡相聚，竭誠的歡迎老顧客回來買一份蛋包飯，給我們一聲加油，希望未來可以更好，老闆娘心中也充滿不捨，可是，離別的時候終究會到，天下無不散的筵席。