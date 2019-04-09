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張學友禁歌背後…老共30年心魔 一路錯殺不錯放

步武使徒足跡重燃基督大愛天主教友百年教堂巡禮徒步

2019-04-09 11:01聯合報 記者魯永明╱即時報導

農曆三月民間信仰「瘋媽祖」，大甲媽及白沙屯媽起駕遶境，同樣徒步宗教信仰活動，由天主教台灣明愛會國際志工召集人姜樂義發起，步武使徒足跡追隨道明會士台灣百年教堂巡禮徒步活動，3月22日從屏東萬金天主堂出發，徒步團10至30人不等，沿途靜默祈禱，巡禮百年教堂，日前巧遇大甲媽遶境隊伍，今天步行到台中教區，13日抵達終點淡水天主堂。

這群徒步教友，沿國境之南一路往北走，沒有鞭炮鑼鼓聲響，他們頭戴斗笠、帽子，背背包，有人手拿竹棍，效法過去冒險來台傳教士，走過傳教士走過的路，關心弱勢，朝聖百年教堂，撿拾沿途垃圾做環保，每天走20至30公里，住教堂或靈修中心，沿途教友接待陪走，一起念經祈禱。

台大農業工程碩士姜樂義，放棄公職鐵飯碗，曾任美化環境基金會執行長，推動垃圾分類廚餘回收，創環保生活教育宣導列車，深入各縣市，換跑道擔任明愛會國際志工召集人，他曾到歐洲走熱門的西班牙聖雅各朝聖之路，也曾獨自徒步環島朝聖，2016年8月朝聖電影故事「我出去一下」在台上映，獲熱烈迴響。

他走過朝聖之路，了解歐洲教友從家鄉徒步前往聖地牙哥，追念聖雅各宗徒，實踐「步武宗徒足跡」朝聖精神，讓他思考台灣是否也有徒步朝聖之路，作為與天主交談與堅定信德方式，從徒步中深入認識家鄉在地文化，因此今年發起步武使徒足跡百年教堂巡禮徒步活動。

台灣有600多間教堂，都是早期來自各個不同修會團體篳路藍縷創建，各聖堂都有很豐富天主愛在台灣開教故事，姜樂義選在復活節前的四旬期，帶團徒步朝聖，效法聖母謙卑，步武宗徒足跡，參與公益，推動愛德善舉，彼此分享，相互共勉，散播天國喜訊，激勵自我，勇敢做和平工具。

天主教台灣明愛會國際志工召集人姜樂義發起，步武使徒足跡追隨道明會士台灣百年教堂巡...
天主教台灣明愛會國際志工召集人姜樂義發起，步武使徒足跡追隨道明會士台灣百年教堂巡禮徒步活動，3月22日從屏東萬金天主堂出發，徒步團10至30人不等，沿途靜默祈禱，還撿拾垃圾，。圖／姜樂義提供
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天主教台灣明愛會國際志工召集人姜樂義發起，步武使徒足跡追隨道明會士台灣百年教堂巡...
天主教台灣明愛會國際志工召集人姜樂義發起，步武使徒足跡追隨道明會士台灣百年教堂巡禮徒步活動，3月22日從屏東萬金天主堂出發，徒步團10至30人不等，沿途靜默祈禱，巡禮百年教堂。圖／姜樂義提供
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天主教台灣明愛會國際志工召集人姜樂義發起，步武使徒足跡追隨道明會士台灣百年教堂巡...
天主教台灣明愛會國際志工召集人姜樂義發起，步武使徒足跡追隨道明會士台灣百年教堂巡禮徒步活動，3月22日從屏東萬金天主堂出發，徒步團10至30人不等，沿途靜默祈禱，巡禮百年教堂。圖／姜樂義提供
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天主教台灣明愛會國際志工召集人姜樂義(左二)發起，步武使徒足跡追隨道明會士台灣百...
天主教台灣明愛會國際志工召集人姜樂義(左二)發起，步武使徒足跡追隨道明會士台灣百年教堂巡禮徒步活動，3月22日從屏東萬金天主堂出發，徒步團10至30人不等，沿途靜默祈禱，巡禮百年教堂。圖／姜樂義提供
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教堂民間信仰遶境
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