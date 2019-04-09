親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
大甲媽遶境出巡
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

黑歷史解禁！中共海軍70年 源自國軍一場喋血大叛變

福澤諭吉再見！迎接令和新時代 日本紙鈔將更改設計

屏東東港飯湯有名聲 用「綠豆」煮的僅此一家

2019-04-09 08:05聯合報 記者江國豪╱即時報導

綠豆做的飯湯僅此一家！飯湯是東港人的美食，連前總統馬英九挑戰單車環台，吃過一回仍舊念念不忘，然而飯湯大多都是米飯搭上海鮮配料，但東港興漁街裡，有間「綠豆」飯湯，沒有在地人引路，可是吃不到這傳自母親的滋味。

屏東縣東港鎮漁港市集人潮滿滿，民眾造訪必買東港三寶「鮪魚、櫻花蝦、油魚子」，而在地美食「飯湯」更是深度旅遊必吃料理。前總統馬英九大年初四，到東隆宮發福卡，也心心念念單車環台之旅中，落腳東港所品嘗到的飯湯滋味。

每個東港人心中都有一碗飯湯！而多數飯湯都是以米飯搭上當地海產鮪魚、櫻花蝦等配料，而在東港興漁街上，有間不太起眼的小店面，裡頭煮著與眾不同的綠豆飯湯。

老闆娘說，綠豆飯湯已經煮超過40年，從小到大吃著母親所煮的飯湯都有綠豆粒。民國80年開起小店，這源自母親的滋味，不需要美食部落客和網路行銷，只有當地人才知道，口味不只鹹的，另外還有甜的綠豆飯湯。每天清晨老闆娘和女兒每天早上6、7點開始備料，約莫下午一、兩點就全部賣光。

而這間綠豆飯湯老闆娘的先生，是三年一科東港迎王重頭戲「送王」中王船設計師謝春成，謝春成和老一輩造船師傅摸索建造南澳式的王船，為王爺服務製作超過20多艘，每一艘王船木工精美、氣勢滂礡，無不讓人讚嘆，然而謝師傅2年前因故離世，目前東隆宮中還保有一艘「典藏用王船」，民眾造訪可以一探謝師傅巧奪天工的精湛手藝。

東港唯一綠豆飯湯，鮪魚肉、櫻花蝦、魚板條等配料都是東港在地食材，小店隱身在東港鎮...
東港唯一綠豆飯湯，鮪魚肉、櫻花蝦、魚板條等配料都是東港在地食材，小店隱身在東港鎮漁興街中。記者江國豪／攝影
分享
綠豆飯湯老闆娘的丈夫，為已故王船師傅謝春成。圖／本報資料照片
綠豆飯湯老闆娘的丈夫，為已故王船師傅謝春成。圖／本報資料照片
分享

東港王船
連假過後 累虛虛 送您全聯五佰元加菜金

相關新聞

29歲青農台南養鱘龍魚成功 擴大養殖挑戰高經濟魚種

2019-04-09 07:47

文府非營利幼兒園動土 明年招生

2019-04-08 23:31

霧鎖金門 2千名旅客困機場

2019-04-08 23:17

屏東山區缺水苦 盼找到新水源

2019-04-08 23:12

澎縣府臨時人員 將遇缺不補

2019-04-08 23:08

暖冬青梅大減產 收購價漲3成

2019-04-08 23:05

大順陸橋拆了 提早一周通車

2019-04-08 23:00

高雄經濟更差？ 市府駁桃市議員

2019-04-08 22:54

人事震撼彈！澎湖縣政府4年內精簡400名臨時人員

2019-04-08 19:41

屏東山區飽受缺水之苦 有村民抱怨從過年等到清明

2019-04-08 19:06

暖冬又少雨水 高雄山區青梅減半價格飆漲

2019-04-08 18:51

影／韓冰最愛 西子灣夕陽美景與愛河風光

2019-04-08 17:47

高市拒發216萬元食安檢舉獎金敗訴 衛局：上訴力爭

2019-04-08 17:46

高雄非營利幼兒園動土 教育局：110學年前增加12所

2019-04-08 16:02

監委視察澎湖 賴峰偉爭取設置小型焚化爐

2019-04-08 15:35

茄萣砂崙守望相助隊成軍 營造樂活生活圈

2019-04-08 13:57

幫助弱勢兒少 台東許家姊妹花同獲績優社工獎

2019-04-08 13:55

首季小三通再成長 預料今年將再創新高

2019-04-08 13:37

又完成一座陸橋拆除 高雄市大順路路面上午通車

2019-04-08 12:39

傳藝童樂會高雄13、14日登場 邀親子同享藝文饗宴

2019-04-08 07:36

羊肉爐+豆瓣醬？高雄岡山是個什麼様的地方？

2018-11-14 20:00
看更多

熱門文章

大甲媽到彰化險失控 王惠美還被推到外圍讓標哥怒了

2019-04-08 18:37

白沙屯媽祖進香首日走了近43公里 體恤信徒8次停轎休息

2019-04-08 18:04

大甲媽彰化爆衝突 電視台記者、警察都被打

2019-04-09 00:59

整夜沒睡走遶境 柯文哲狂灌蠻牛直呼「想睡覺」

2019-04-08 11:00

腳骨碎康復還願 男子陪大甲媽祖遶境21年

2019-04-08 14:30

大甲媽遶境隊伍後方迅速乾淨 因為有三種車隨行

2019-04-08 09:36

大專生暑期打工 桃市府開400職缺

2019-04-08 14:06

文史考證！埔里「耶馬溪」不是溪 「番婆鬼」不是鬼

2019-04-08 14:57

全台芭樂暴量增產七成 彰化芭樂今再裝櫃外銷加拿大

2019-04-08 18:32

白沙屯媽指示吃肉圓 信徒還願每天提供400顆秒殺

2019-04-08 19:08

屋頂長了大樹的「陳醫院」 成基隆仙洞文化客廳

2019-04-08 14:58

影／記者、警察都被打傷…大甲媽通過彰化民生地下道爆衝突 警方逮獲兩人

2019-04-09 02:00

人事震撼彈！澎湖縣政府4年內精簡400名臨時人員

2019-04-08 19:41

新北智英科技捐愛心運輸車 推廣身心障礙者運動

2019-04-08 11:01

隨大甲媽遶境 朱立倫的頭被「阿尚」轉來轉去

2019-04-08 16:39

隨行大甲媽一早送出7千茂谷柑 顏寬恒：農友都很可愛

2019-04-08 12:50

扯！祖墳遭拓路工程剷平 掃墓找嘸將開挖尋屍骨

2019-04-08 19:41

影／桃園市長鄭文燦到花博 盧秀燕讚他高知名度衝人氣

2019-04-08 15:09

新北5處騎樓禁停機車 15日起取締最高罰1200元

2019-04-08 13:33

志玲姊姊慈善基金會返鄉助弱勢 志玲爸：人要飲水思源

2019-04-08 11:49

檢討畫出山坡地2000多公頃 苗栗縣土地利用利多

2019-04-08 19:55

影／柯文哲隨大甲媽祖遶境 首日像急行軍

2019-04-08 10:53

影／大甲媽遶境1晚3打架？隨行警方立刻制止

2019-04-08 09:17

影／全球首創路邊智慧停車台南啟用 前3個月祭8折優惠

2019-04-08 11:23

隨大甲媽凌晨出發遶境 柯文哲超商打盹養神再出發

2019-04-08 16:38

桃園綠線捷運招標預算暴增 議員猛批打賭無法如期完工

2019-04-08 20:40

兩位媽祖今天最近距離30公里 信徒：期待回鑾相遇

2019-04-08 12:32

大甲媽遶境後 台中慈濟醫院長率醫護人員打掃街道

2019-04-08 11:18

小鎮警員是「人民保母」無誤！ 一張照片超暖心

2019-04-08 10:06

又完成一座陸橋拆除 高雄市大順路路面上午通車

2019-04-08 12:39

影／全台徒步最長白沙屯媽進香 車禍、體力不繼6人送醫

2019-04-08 17:00

大甲媽遶境兩樣情 有人打架、有人掃炮屑

2019-04-08 14:07

台南又有境外移入登革熱病例 這些地區請注意

2019-04-08 11:32

肩上奮力一舉 大甲媽轎身讓坐輪椅者也能「鑽轎腳」

2019-04-08 21:26

台南完成土壤液化調查 民眾上網就可以查詢

2019-04-08 12:36

幫大甲媽信徒充饑解渴 沿途點心站陸續開張

2019-04-08 11:32

大甲媽遶境發生推擠 彰化警：顏清標沒被巴頭

2019-04-09 00:34

隨大甲媽遶境體會人情味 朱立倫：台灣最美的風景

2019-04-08 09:18

幫助弱勢兒少 台東許家姊妹花同獲績優社工獎

2019-04-08 13:55

隨大甲媽遶境被問選總統？ 柯文哲：再講吧

2019-04-08 14:00
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top