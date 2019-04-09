屏東東港飯湯有名聲 用「綠豆」煮的僅此一家

2019-04-09 08:05 聯合報 記者 聯合報 記者 江國豪 ╱即時報導



綠豆做的飯湯僅此一家！飯湯是東港人的美食，連前總統馬英九挑戰單車環台，吃過一回仍舊念念不忘，然而飯湯大多都是米飯搭上海鮮配料，但東港興漁街裡，有間「綠豆」飯湯，沒有在地人引路，可是吃不到這傳自母親的滋味。

屏東縣東港鎮漁港市集人潮滿滿，民眾造訪必買東港三寶「鮪魚、櫻花蝦、油魚子」，而在地美食「飯湯」更是深度旅遊必吃料理。前總統馬英九大年初四，到東隆宮發福卡，也心心念念單車環台之旅中，落腳東港所品嘗到的飯湯滋味。

每個東港人心中都有一碗飯湯！而多數飯湯都是以米飯搭上當地海產鮪魚、櫻花蝦等配料，而在東港興漁街上，有間不太起眼的小店面，裡頭煮著與眾不同的綠豆飯湯。

老闆娘說，綠豆飯湯已經煮超過40年，從小到大吃著母親所煮的飯湯都有綠豆粒。民國80年開起小店，這源自母親的滋味，不需要美食部落客和網路行銷，只有當地人才知道，口味不只鹹的，另外還有甜的綠豆飯湯。每天清晨老闆娘和女兒每天早上6、7點開始備料，約莫下午一、兩點就全部賣光。