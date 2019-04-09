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29歲青農台南養鱘龍魚成功 擴大養殖挑戰高經濟魚種

2019-04-09 07:47聯合報 記者周宗禎╱即時報導

青年李昆桓飼養鱘龍魚成功。記者周宗禎/攝影
青年李昆桓飼養鱘龍魚成功。記者周宗禎/攝影
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台南市安定區29歲青年李昆桓經營網拍釣具，兼作魚菜共生種胡麻，去年養起南部少見的鱘龍魚，試養100尾仔細照顧竟然有95尾存活長大，日前宰殺處理後搭配自種胡麻一起賣，一斤賣950元幾天就被附近民眾搶光，信心大增現增養250尾小魚，希望在辛苦的農作外開創商機。

李昆桓除種蔬菜也養殖吳郭魚等，透過網路有固定的買家購買，加上產量有限不用擔心賣不完，去年開始種植胡麻，並投入無人機噴藥的服務行列，利用下班空檔與假日經營增加收入，近來也嘗試養殖澳洲鱈魚、鱒魚等，希望開拓魚貨新市場。

李昆桓當兵退伍後在父親經營的工廠上班多年，兩年前因見安定老家農地荒廢覺得可惜，請教專家前輩後投入資金買設備經營魚菜共生，利用下班與假日經營增加不少收入。

李昆桓說，去年他發現吳郭魚這樣養成本價格都高，利潤有限，決定試養殖鱘龍魚，雖魚苗單價較貴高，但獲得專家協助養殖技術，去年買的鱘龍魚苗養了個月，年初每尾都有近兩台斤，上網公告不久就都被訂光。

他說，他設計麻油料理，魚幫客戶宰殺處理好置入太空包分送，還搭配自產胡麻油一起賣，近百尾不到一星期就賣光，決定增加養殖，鱘龍魚在宜蘭、屏東山區有人飼養養，南部平地沒聽過有人養，因數量少商機無限。

青年李昆桓飼養鱘龍魚成功，將再試養鱒魚等高經濟魚種。記者周宗禎/攝影
青年李昆桓飼養鱘龍魚成功，將再試養鱒魚等高經濟魚種。記者周宗禎/攝影
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