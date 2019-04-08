屏縣北區原鄉缺水 擬鑿新井解困

2019-04-08 21:18 中央社 屏東縣8日電



進入枯水期，屏東縣北區三地門鄉、瑪家鄉、內埔鄉水門村原民部落出現用水吃緊窘境，加上觀光客湧入讓情況更加嚴重，水公司、屏東縣政府及鄉公所今天開會研議鑿新井解困。

台灣自來水公司屏東營運所指出，每年11月至隔年6月是屏東地區枯水期，從春假到目前為止，內埔鄉水門村部分商家、瑪家鄉三和村、禮納里部落、三地門鄉三地村高地及管線末端用戶都面臨用水吃緊、甚至無水可用的窘境，水公司已緊急調派水車供水應急。

屏東營運所表示，枯水期缺水情況幾乎是年年上演，已造成屏縣北區原民部落50多戶每年在枯水期間無水可用，加上禮納里部落的永久屋及各部落近年吸引觀光客湧入，讓返鄉的原住民也越來越多，若不處理會讓無水可用問題擴大。

台灣自來水公司今天邀集屏東縣政府原住民處、水利處及三地門鄉、瑪家鄉、內埔鄉鄉長等召開會議，協調鑿井解困事宜。

會中，水公司屏東營運所主任黃貴麟表示，目前這幾個部落的供應水源都靠瑪家鄉三和村在10多年所鑿的2口井供應，另禮納里部落有1口井，但因為沒有多餘的水井，三和村的2口井必須日夜不停供應，無法維修清理，導致淤積、機器老舊，供應水源越來越少。

黃貴麟說，水公司近幾年勘查後，認為瑪家鄉三和村北部的地質最適合，希望能新鑿2口井增加水源，但當地居民不同意。

對此，瑪家鄉長梁明輝表示，居民認為，水公司鑿新井將提供其它部落使用，就應該給在地居民回饋，但水公司「吝嗇」不回饋，居民才不同意。

黃貴麟解釋，水利署訂有須是水源保護區或提供他縣市才能回饋的規定，三和村不符合條件，水公司才無法回饋。

經協調後，屏東縣政府原住民處長伍麗華表示，水公司要鑿新井的地段是原住民委員會的土地，屏縣府將協調原民會利用水公司的租金回饋、補助當地居民。

另外，三地門鄉德文村、達來村、三地村的自來水系統在莫拉克颱風中被破壞，10年來居民引山泉水使用。會議中也對此做成結論，由於原有水源還很豐沛，將由鄉公所提供公有地供水公司興設配水池，藉以恢復3村的自水來供應。