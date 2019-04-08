廠房出租9成產值僅60億 農科盼成正式機關

2019-04-08 21:06 中央社 屏東縣8日電



立委今天訪視屏東農業生物科技園區發現，農科廠房出租率達9成，去年產值卻只有新台幣60億元，原因是公司設在台北。農科向立委反映，盼成為正式機關，以彰顯農科效益。

立法院經濟委員會考察屏東地區農經建設，下午在農科舉辦座談，出席的人包括立委蘇震清、莊瑞雄、鍾佳濱及周春米助理、農委會副主委黃金城、農科主任張淑賢等。

蘇震清納悶，農科已建設的233公頃土地，廠房出租率達到9成，去年產值卻只有60億元，認為「不應該只有這樣」。經張淑賢說明後，原來是營業額超過某個基本數額，農科就要收千分之二管理費，有些工廠公司設在在台北，產值就報在中央，並未報在園區。

蘇震清建議農科想辦法做些修正，以免被誤會效益不彰，辛苦被抹煞。

張淑賢請求立委們支持農科籌備處成為正式機關。張淑賢表示，農科為台灣唯一以農企業為核心的產業聚落，組織功能及業務職掌都與科技部所屬竹科、中科、南科管理局相當。

張淑賢說，2003年與農科籌備處同時成立的中科園區開發籌備處，2007年就已獲准通過成立管理局，提升投資意願，加速產業聚落成型。

張淑賢表示，目前農科編制員額40人，面對近400公頃腹地的管理與開發維運，以及超過100家農企業的產銷輔導與進出口管理等等，實無法滿足農業快速轉型及產業發展需求，更不用談未來北、中地區衛星園區的管理與維運。

蘇震清明確支持籌備處成為正式機關，並要求農委會等單位加快腳步，務必在這一屆立委任期結束前完成相關立法，使農科籌備處得以成立正式機關。