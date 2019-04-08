屏東山區飽受缺水之苦 有村民抱怨從過年等到清明

2019-04-08 19:06 聯合報 記者 聯合報 記者 翁禎霞 ╱即時報導



目前正是山區枯水期，自來水公司在內埔鄉水門村設有臨時加水站。記者翁禎霞╱攝影 分享 facebook 久旱不雨，屏東縣山區部落用水拉警報，包括三地門、內埔水門及禮納里等部分部落，最近相繼傳出缺水，甚至在清明連假期間，部分地區還傳出有2天沒水可用，村民叫苦連天，屏東縣政府昨天為此召開協調會，水公司坦承，必須尋找穩定的水源才能徹底解決缺水之苦。

屏東縣政府原住民處長伍麗華表示，莫拉克風災之後，山區包括德文、達來等部落，因為供水系統遭到破壞，當地的用水問題一直沒有獲得解決，村民反映其實山區的水源仍然很豐沛，只要水公司能協助整修供水系統，山上部落用水就能獲得改善。

另外，針對海拔較低的三地門三地村、內埔水門及禮納里永久屋部落一帶，每年枯水期就為缺水所苦，三地村因為人口多、遊客多，甚至有假日就缺水的疑慮，村長唐有財說，今年從過年到現在，天天有人打電話抱怨，解決用水真的是當務之急。

三地門鄉長Cemelesai表示，三地門鄉枯水期缺水的問題已存在多年，這次清明連假甚至傳出部分地區缺水長達兩天，希望水公司及縣政府能夠協助解決，只要找到合適的水源，鄉公所願意全力協助解決用地問題。

根據自來水公司統計，屏東縣三地門鄉、瑪家鄉、內埔鄉及禮納里部落等地區，自來水用戶約3300戶，水公司在水門等地還設有臨時加水站，如果有民眾反映缺水，水公司就會立刻派水車補充，不過當地村民還是希望能徹底解決問題。