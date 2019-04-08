高雄超商導入「H2U健康ATM」 管理小港學童健康

2019-04-08 18:55 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡容喬 ╱即時報導



現在到便利超商，不但能購物、繳費、取貨或買票，還可以記錄體重、血壓等個人生理數值，做好健康管理！「H2U健康ATM」系統即日起進駐高市超商，並與教育局及市立小港醫院合作，鼓勵中山國中、漢民國小兩校學童天天到超商測生理數值，從小培養健康管理觀念。

小港醫院表示，國健署統計，國中生體重過重及肥胖者為29.2％，國小及國中肥胖率更逐年遞增。研究指出，兒童期血壓變化與成年人高血壓有密切關聯，慢性疾病並非高齡長者才會面對的問題，兒童與青少年更須從小強化健康識能。

「H2U健康ATM」智慧健康量測站由永齡基金會、永悅健康管理公司開發，可測量血壓、心跳、脈搏、體重及額溫，搭配民眾輸入腰圍與身高，自動推算BMI（身體質量指數），並儲存在雲端，就診時也能與醫師討論。高雄首站設在鄰近中山國中、漢民國小的7-11順苓門市，鼓勵學童每天就近到超商量測。

高雄市教育局長吳榕峯說，智慧健康量測站除了設在超商，也將在市府內設置，協助洽公市民和公務同仁定期注意自己身體狀況變化，提升職場健康。