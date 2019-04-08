暖冬又少雨水 高雄山區青梅減半價格飆漲

2019-04-08 18:51 聯合報 記者 聯合報 記者 徐白櫻 ╱即時報導



高雄是全台梅子最大宗產地，今年暖冬且雨水不足，青梅減產5成以上，連帶拉抬產地收購價格。甲仙地區農會表示，越高海拔的梅子結果量越多，人工手採梅的收購價約比去年上揚3成，竿打梅收購價也不錯；青梅產量年年下滑，擔心氣候異常成為常態。

今年暖冬影響多項作物開花結果，行政院農委會將李子、桃子、梅子、荔枝與龍眼納入旱災救助項目。高雄山區梅樹面積1千3百公頃，主要集中在六龜、甲仙、桃源與那瑪夏一帶，平均海拔800公尺以上、日照少的區域開花情況較好。

冬天不冷會導致梅花不開，農曆年過後水分不足則會影響果實成長，今年青梅不僅產量減少5成左右，果粒平均只有2.5公分，比往年來得小。

甲仙地區農會供銷部主任李漢明指出，受減產影響，青梅收購價比去年好，今年手採梅開盤價為每公斤45元（去年35元）；竿打梅剛開始收購，跟去年價格相去不遠，每公斤約24、25元，後續還要觀察。

中部蜜餞商固定南下高雄採購青梅加工。江姓中盤商說，今年收購的青梅數量約只有往年兩成左右，很多人以為量少價格必定上揚，不過蜜餞商也會進口大陸梅子調節供貨，產地上漲空間有限。