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高雄非營利幼兒園動土 教育局：110學年前增加12所

2019-04-08 16:02聯合報 記者蔡容喬╱即時報導

文府國中非營利幼兒園8日動土，將於明年8月迎接166名2到5歲幼兒入學。記者蔡容...
文府國中非營利幼兒園8日動土，將於明年8月迎接166名2到5歲幼兒入學。記者蔡容喬／攝影
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高雄市文府國中非營利幼兒園8日舉行動土典禮，預計109學年度開園，提供6班、166個入園名額，紓解左營區幼兒托育需求，高雄市教育局長吳榕峯宣布，已在12所國中小規畫非營利幼兒園，將在109至110學年間陸續開園，屆時高市將有近6千名2歲以上幼兒有平價幼稚園就讀，讓家長安心工作。

此外，文府國中社區共讀站也在8日啟用，將該校原有的圖書室藏書擴充至萬本以上，並增加兒童繪本區，提供社區親子共讀空間。

教育局表示，非營利幼兒園是向中央爭取前瞻基礎建設經費，在文府國中等12所國中小空餘建地規畫新建，均有獨立空間，分布在左營、鳳山、前鎮、小港、岡山、大社與林園，每園皆設2歲專班，共計開設24班、另3至5歲68班，合計開設92班，提供2424名幼兒入園機會。

吳榕峯說，左營區因移入人口較多，是公共化教保服務需求熱區之一，文府非營利幼兒園是今年繼新甲非營利幼兒園後，第2個動土幼兒園，投資金額為5100萬元，將結合校園原有的蝴蝶意象，以積木堆疊造型營造童趣感，明年8月就能迎接新的小朋友入學。

教育局表示，這12所新建非營利幼兒園由前瞻建設經費挹注，加上先前已興建的非營利幼兒園，高市共有40所非營利幼兒園，可吸納6千名幼兒入學，公共化教保服務比例提升至3成5，未來將持續檢視各區托育需求、盤點校園閒置空間，鼓勵私幼加入準公共機制，照顧幼兒入學需求。

文府國中社區共讀站配合幼兒園動土同天啟用，特別規劃兒童繪本區，邀社區親子一起來共...
文府國中社區共讀站配合幼兒園動土同天啟用，特別規劃兒童繪本區，邀社區親子一起來共讀。記者蔡容喬／攝影
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幼兒園教育局托育
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