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監委澎湖巡察 受理陳情關切地方建設

2019-04-08 15:26中央社 澎湖縣8日電

監察委員瓦歷斯‧貝林、楊芳婉今天抵達澎湖巡察，在澎湖縣政府受理民眾有關道路偏移、土地被占用及龍門風力發電等10件陳情案，相關案件均由縣府各業務單位說明及協助處理。

瓦歷斯‧貝林、楊芳婉暨巡察秘書等一行5人上午抵達澎湖進行年度地方機關巡察，拜會澎湖縣長賴峰偉。瓦歷斯‧貝林等對於澎湖觀光、缺水、垃圾、海洋廢棄物及台華輪新建案等地方重大建設案，表達關心。

楊芳婉等並肯定澎湖的觀光發展潛力，但關切遊客進來後所帶來垃圾與用水增加問題。對此，賴峰偉指出，澎湖現階段遊客每年預估增加5至10萬人，由於海淡廠新建4000噸海淡機組今年可以加入供水，用水問題還可處理。

至於垃圾與海洋廢棄物等處理問題，賴峰偉表示，目前委由高雄代為處理及由各社區從自己家園定期清理雙軌運作，未來將爭取興建100噸垃圾焚化爐及計畫建造海上攔截與海廢船，徹底解決海廢等垃圾問題，同時也請監委能協助向中央爭取促成。

至於台華輪新建案，賴峰偉指出，因變更設計，導致延宕，但還是原先的規劃最好；中央原本補助新台幣18億元，但隨著物價高漲，預估建造經費可能要新增5億元，目前正全力向中央爭取中。

瓦歷斯‧貝林、楊芳婉等並在澎湖縣政府受理民眾陳情案，內容包括道路偏移、土地被占用及繼承、住宅被鄰地雜草攀沿、龍門風力發電機組緩新設等10件陳情案件，相關案件均由縣府各業務單位說明及協助處理，監委預定在6月份將再度巡察。

澎湖賴峰偉廢棄物
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