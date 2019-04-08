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首季小三通再成長 預料今年將再創新高

2019-04-08 13:37中央社 金門縣8日電

去年金門小三通整體人數創新高，今年1到3月總入出境人數較去年同期成長18%，預料...
去年金門小三通整體人數創新高，今年1到3月總入出境人數較去年同期成長18%，預料今年將可改寫紀錄。圖為「小三通」金門水頭碼頭。 聯合報系資料照
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金門縣政府今天表示，去年小三通整體人數創新高，達190萬7992人次；而今年1到3月總入出境48萬3722人次，較去年同期成長18%。預料今年小三通人數將可改寫紀錄。

金門縣政府觀光處長丁健剛表示，小三通能有今天成績，是縣長楊鎮浯上任後帶領縣府團隊不斷和對岸交涉洽談出來的結果；在去年的基礎上，今年除了人次增加外，也要提高過夜率，提升旅客質與量。

觀光處舉移民署統計指出，民國108年3月小三通入出境旅客17萬1197人次，較去年同期13萬7520人次，增加3萬3677人次，成長24.49%。其中，台灣旅客9萬2411人次，較去年同期8萬2885人次，增加9526人次，成長11.4%。

3月大陸旅客7萬4882人次，較去年同期5萬715人次，增加2萬4167人次，成長47.65%。其中，入境3萬8178人次，較去年同期2萬6822人次，增加1萬1356人次，成長42.34%。以落地簽方式入境4982人次，較去年同期3577人次，增加1405人次，成長39.28%。

觀光處表示，小三通每天往返46航次，去年小三通整體人數創歷史新高，達190萬7992人次；而今年度1到3月總入出境48萬3722人次，較去年同期40萬8053人次，增加7萬5669人次，成長18%，其中落地簽入境增加6095人次。

丁健剛表示，小三通政策逐漸便捷與放寬，以及福建旅遊生活圈的推動，已有顯著成效，預料今年小三通總入出境人次可望再改寫歷史紀錄。

不過，丁健剛也指出，在小三通旅客趨於穩定成長之際，金門仍有許多先天條件須由中央及地方攜手合作克服，除了必要硬體建設外，更應不斷思索軟實力與特殊優勢，塑造生活便利性與獨特性，讓遊客願意再次造訪。

此外，除了維持兩岸交流穩定發展，金門縣政府也積極拓展國際觀光旅遊，3月底曾到香港拜會相關旅遊業者，並簽訂合作備忘錄，期待進一步推廣國際觀光與視野，讓金門更加多元化與國際化。

小三通金門
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