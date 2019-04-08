屏東歸來牛蒡規模雖小 產值上億

2019-04-08 12:29 中央社 屏東縣8日電



屏東市歸來地區的牛蒡近幾年在屏東市蔬菜產銷第13班經營下，區區15公頃農地種出生鮮牛蒡內外銷並研製牛蒡生物科技產品，創下新台幣上億產值。

「歸來」是屏東市郊小農村，茂密綠葉覆蓋紅砂土，日治時代日方派農業博士來台勘察，尋找適合種植牛蒡之處，發現歸來地區特有的粘板岩老沖積土，正是適合栽種牛蒡的紅砂土，加上大武山麓豐沛地下水，形成得天獨厚的自然環境，讓歸來成為台灣牛蒡原鄉。

曾經，歸來牛蒡的好品質在傳統農業中被忽視，式微了20、30年，牛蒡田一片片消失，直到10多年前，屏東市蔬菜產銷第13班班長陳建行返鄉後，花了12年時間，讓牛蒡重新紮根故鄉，也成為年輕農民的夢田。

從科技業放棄高薪，陳建行帶著妻子不顧家人反對返鄉務農，記憶裡小時候家鄉種了不少牛蒡，離鄉幾年卻看到牛蒡式微。從30幾歲回鄉再度拾起鋤頭，但務農觀念改變，結合社區內碩果僅存的前輩加入產銷班並號召新農友加入，產銷班13人，以企業化經營一起合作。

陳建行指人工缺乏，用積蓄買一台中古挖掘機，牛蒡是深根性，收成時先把土壤翻鬆，再用人工一根一根拔起，全社區靠3台挖掘機一塊田一塊田採收，必須趕在5月中雨季來臨前收完，一旦下雨就增加工作難度。

在陳建行號召及努力下，屏東市蔬菜產銷第13班榮獲民國100年全國十大績優農業產銷班及100年度全國績優吉園圃產銷班，他同時將牛蒡研製成牛蒡茶、牛蒡酥、牛蒡精華素等生物科技產品及各類加工品，加乘牛蒡的商業價值。

歸來牛蒡與「健康」、「養生」畫上等號，陳建行以專業化經營方式帶領班員走向模組化管理，也讓班員共享利潤，為不少青農創造就業機會。

陳建行說，今年暖冬使生長期缺雨水，收成較往年減少2到3成，但品質沒變，訂單已經一張一張進來，他必須辛勤採收牛蒡，經清洗後分級送冷藏，再內外銷。

農糧署南區分署長姚志旺表示，在陳建行努力下，牛蒡從快失落逐漸恢復生機並創造商機與提高利潤，所以說，只要努力與目標正確，務農是值得投資的事業。