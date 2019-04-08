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傳藝童樂會高雄13、14日登場 邀親子同享藝文饗宴

2019-04-08 07:36聯合報 記者蔡容喬╱即時報導

「2019傳藝童樂會」將於4月13日、14日在高雄物產館廣場登場，有「精彩大匯演」、「童樂闖關趣」，以及與高雄物產館合辦的「高雄好買好處多」，有戲曲表演、童玩及戲曲妝容體驗和闖關遊戲，邀請親子們大手牽小手，一起享受豐盛有趣的藝文饗宴。

這項活動為高雄傳藝園區南方擾動暨開枝散葉計畫之一，主辦單位國立傳統藝術中心台灣豫劇團表示，13日（周六）2點到6點舞台區有「精彩大匯演」，安排精彩演出，包括祖韻文化樂舞團「卑南花環舞春風」、台灣豫劇團演出「豫滿乾坤」、油廠國小「巧鼓迎扇舞」、古都掌中劇團「五府千歲大戰囝仔公」、跨劇種（偶戲+豫劇）兒童戲曲「海洋保衛戰」。

14日（周日）上午10點30分蘋果劇團「小蜘蛛大英雄」，下午五福國小「熱情活力瘋藝夏、高雄歌劇團「梁祝love遊」、金鷹閣電視木偶劇團「偶是英雄」、跨劇種（偶戲+豫劇）戲曲表演「水漫金山」、高雄歌劇團「黑姑娘」，兩天表演活動均穿插有獎徵答與大摸彩。

此外，主辦單位每天10點到下午6點都有古早味童玩及戲曲容妝體驗遊戲，凡參加「童樂闖關趣」勇闖6關，便可免費參加懷舊遊戲「扭蛋換好禮」。觀眾憑「2019傳藝童樂會」傳單截角，可免費兌換蔬菜種子乙包，每日13點30開始兌換，限量300份，讓大家欣賞精彩演出後，還能回家體驗田園樂趣。

高雄物產館蓮潭旗艦店活動期間安排「小農市集」，邀請各地小農及高雄在地特色農產設攤共襄盛舉，並有「愛仙多肉植物全國聯展」、「奇珍異果多肉植物展」，加上美味可口的「農特產品現場品嘗」、「購物集點隨時送」等活動，讓大家滿載而歸。

「2019傳藝童樂會」4月13日、14日在高雄物產館廣場登場，帶來多場精彩演出，...
「2019傳藝童樂會」4月13日、14日在高雄物產館廣場登場，帶來多場精彩演出，圖為祖韻文化樂舞團表演。圖／台灣豫劇團提供
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「2019傳藝童樂會」4月13日、14日在高雄物產館廣場登場，帶來多場精彩演出，...
「2019傳藝童樂會」4月13日、14日在高雄物產館廣場登場，帶來多場精彩演出，圖為高雄歌劇團「黑姑娘」。圖／台灣豫劇團提供
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「2019傳藝童樂會」4月13日、14日在高雄物產館廣場登場，帶來多場精彩演出，...
「2019傳藝童樂會」4月13日、14日在高雄物產館廣場登場，帶來多場精彩演出，圖為跨劇種演出「海洋保衛戰」。圖／台灣豫劇團提供
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「2019傳藝童樂會」4月13日、14日在高雄物產館廣場登場，帶來多場精彩演出，...
「2019傳藝童樂會」4月13日、14日在高雄物產館廣場登場，帶來多場精彩演出，圖為五福國小扯鈴表演。圖／台灣豫劇團提供
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「2019傳藝童樂會」4月13日、14日在高雄物產館廣場登場，帶來多場精彩演出，...
「2019傳藝童樂會」4月13日、14日在高雄物產館廣場登場，帶來多場精彩演出，圖為跨劇種演出「水漫金山寺」。圖／台灣豫劇團提供
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