南橫公路撐過今年汛期 明年初通車至天池路段

2019-04-07 21:24 聯合報 記者 聯合報 記者 徐白櫻 ╱即時報導



八八風災重創高雄山區道路，南橫公路高雄與台東兩地交通中斷近10年，全線通車時間至今未明確。公路局甲仙工務段表示，目前梅山口至天池路段有6處隧道施工，可望年底完工，預計明年初讓南橫公路從目前桃源梅山口通車至天池，受阻路段再縮短25公里。

南橫公路是台灣三大橫貫公路之一，起於台南玉井，沿途行經高雄甲仙、寶來、桃源、梅山口、大關山隧道等地，之後銜接台東海端、關山，全長約203公里。八八風災後，南橫高雄路段多處受阻，至今只通車至桃源梅山，梅山口設置管制站禁止人車進入，南橫公路105k（梅山口新樁號）至141k（大關山隧道）無法通行，全長36公里。

山區地質不穩，八八風災後多次豪雨來襲，重建道路漫長，施工單位採用中期道路與橋梁規格施工，光是從梅山口道路管制站至天池路段，總共有6處隧道工程施工中，這些施工路段可望在年底前陸續完工。

公路局甲仙工務段長陳正偉表示，南橫公路梅山口以上共有6處施工隧道，依序為梅山明隧道、107k、109k、 110k、116 k與118k等地隧道，梅山明隧道是舊名，其餘五處隧道未命名。