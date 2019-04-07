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南橫公路撐過今年汛期 明年初通車至天池路段

2019-04-07 21:24聯合報 記者徐白櫻╱即時報導

八八風災重創高雄山區道路，南橫公路高雄與台東兩地交通中斷近10年，全線通車時間至今未明確。公路局甲仙工務段表示，目前梅山口至天池路段有6處隧道施工，可望年底完工，預計明年初讓南橫公路從目前桃源梅山口通車至天池，受阻路段再縮短25公里。

南橫公路是台灣三大橫貫公路之一，起於台南玉井，沿途行經高雄甲仙、寶來、桃源、梅山口、大關山隧道等地，之後銜接台東海端、關山，全長約203公里。八八風災後，南橫高雄路段多處受阻，至今只通車至桃源梅山，梅山口設置管制站禁止人車進入，南橫公路105k（梅山口新樁號）至141k（大關山隧道）無法通行，全長36公里。

山區地質不穩，八八風災後多次豪雨來襲，重建道路漫長，施工單位採用中期道路與橋梁規格施工，光是從梅山口道路管制站至天池路段，總共有6處隧道工程施工中，這些施工路段可望在年底前陸續完工。

公路局甲仙工務段長陳正偉表示，南橫公路梅山口以上共有6處施工隧道，依序為梅山明隧道、107k、109k、 110k、116 k與118k等地隧道，梅山明隧道是舊名，其餘五處隧道未命名。

「若汛期沒有大災情，明年初有機會通車至天池！」陳正偉說，6處隧道若如期在年底完工，明年初會先開放小車通行至南橫公路130k的天池路段，逐年完成南橫公路搶修工程。

南橫公路隧道施工點之一。圖／公路局提供
南橫公路隧道施工點之一。圖／公路局提供
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南橫公路在105公里以上有多處道路施工。圖／公路局提供
南橫公路在105公里以上有多處道路施工。圖／公路局提供
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南橫八八風災災後
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