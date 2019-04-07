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百年糖廠改造紅磚倉庫 為在地農業轉型加值

2019-04-07 20:24聯合報 記者謝梅芬╱即時報導

高雄旗山糖廠於1911年營運生產，2002年停止製糖，改以糖廠公園型式營運，廠區土地建物低度利用或閒置。高雄都發局為促進城鄉均衡發展，強化大旗美地方特色產業，已規畫將百年的旗山糖廠，打造為兼具農業展售、觀光休閒、教育體驗、農產加工加值等複合機能的產業園區，目前整個園區門面已改善很多，到此一遊讓人有煥然一新的感覺。

高雄都發局長林裕益說，高雄轄區內有很多國公有土地房舍資產，因產業轉型，大多為低度利用或閒置，歷經百年的旗山糖廠正是一例。

林裕益說，為提供大旗美地方產業升級加值，都發局已規畫在旗山糖廠施設「旗美農特產展售區」、「農產加工加值區」、「手作體驗區」，結合在地產業、文化複合機能的產業園區，帶動產業轉型加值。

都發局說，旗山糖廠占地8.6公頃，具有產業歷史演進足跡，為活化百年歷史的糖廠辦公室及倉庫，爭取中央補助，近期將以農產加工區、紅磚倉庫，招商投資開發，預期產值每年約3億元，可創造200個工作機會。

都市開發處長郁道玲說，全區以3年分期分區招租營運，首座修繕完成的「紅磚倉庫」及農產加工區6筆土地，將在驗收後招商，為大旗美產業注入活水，帶動地方繁榮。

都發局指出，首波招商標的「紅磚倉庫」，是二戰後糖廠修復時期所建的獨棟建築，建物52坪，深具特色的西洋紅磚牆及扶壁建築，吸引不少影視劇組前來取景拍攝，工業遺址的文化底蘊，擁有極佳的觀光發展潛力。

農產加工區6筆土地，每筆面積約600平方公尺，都已通過環評審查，可供在地微型產業設立農產加工廠使用，提升在地農特產品加值效果，增加農民收益。

紅磚倉庫和農產加工區6筆土地目前正在辦理招商中，預計在今年6月就會陸續開放。

旗山糖廠「紅磚倉庫」，是二戰後糖廠修復時期所建的獨棟建築，建物52坪，深具特色的...
旗山糖廠「紅磚倉庫」，是二戰後糖廠修復時期所建的獨棟建築，建物52坪，深具特色的西洋紅磚牆及扶壁建築，吸引不少影視劇組前來取景拍攝，工業遺址的文化底蘊，擁有極佳的觀光發展潛力。圖／高雄市都發局提供
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目前旗山糖廠園區門面已改善很多，到此一遊讓人有煥然一新的感覺。圖／高雄市都發局提...
目前旗山糖廠園區門面已改善很多，到此一遊讓人有煥然一新的感覺。圖／高雄市都發局提供
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