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高雄愛河近4千人面河揮毫 接力寫王羲之「蘭亭序」

2019-04-07 17:06聯合報 記者蔡容喬╱即時報導

1666年前（西元353年）農曆3月3日，書法家王羲之等「少長群賢」41人，在蘭亭雅集寫下「天下第一行書」的「蘭亭序」，高雄市府與何創時書法藝術基金會7日下午展開「愛河書寫蘭亭序」，號召全台324位書法名家與3千多位書法愛好者集結愛河畔，並以空拍機拍下現場綿延300公尺的壯麗揮毫場景。

高雄市副市長葉匡時表示，書法是中華民族綿延千年的溝通工具與重要文化，這場愛河揮毫活動透過空拍機科技方式紀錄呈現，向1666年的王羲之致敬，對高雄來說是很重要的一天。他的好友、作家張大春還特別寫了「愛河蘭亭序」送他。

何創時書法藝術基金會董事長何國慶說，蘭亭序中光「之」字就有20種不同寫法，孩子們用一支毛筆和一張紙就能臨摹王羲之，學習、欣賞書法之美。

揮毫活動由高雄明正國小學童及中山大學英語系學生分別以國、台語及英文朗誦「蘭亭序」開鑼，書法家張炳煌、前故宮副院長何傳馨、葉匡時、高市文化局代理局長王文翠、何國慶及張大春分別寫下「流」、「觴」、「曲」、「水」、「列」、「坐」等字，描述古人當年修禊祈福場景。

接著，324位書法名家登上臨河架起的長桌拾筆揮毫，在50x50公分畫仙板上寫下一字，並舉板對著空拍機，留下壯麗的愛河揮毫一景。因「蘭亭序」原作共有28行，主辦單位為參加民眾準備每組28張色宣，每人書寫一行，共同完成一組「蘭亭序」。現場集結近4千人，分9梯次上場揮毫，共完成100組作品。

高雄市文化局表示，王羲之在書法藝術史上的成就影響巨大，今年4月7日正逢農曆3月3日，仿效古人在這天修禊祈福，在愛河畔揮毫，共同寫下「愛河集序」。何創時基金會也會送給參加者中英文與白話對照的「蘭亭序」，並附上曲水流觴圖，讓大家從書法、文學與思想上認識王羲之與「蘭亭序」。

高雄市書法學會理事長李國忠說，他曾在登上北大武山時，面向群山鋪起宣紙揮毫，此次臨河又是不同感受，相當寬廣、舒暢。

高雄愛河7日下午有場千人「愛河書寫蘭亭序」活動，仿古人農曆3月3日修禊祈福，近4...
高雄愛河7日下午有場千人「愛河書寫蘭亭序」活動，仿古人農曆3月3日修禊祈福，近4千人臨河共同完成「蘭亭序」。圖／何創時書法藝術基金會提供
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高雄愛河7日下午有場千人「愛河書寫蘭亭序」活動，仿古人農曆3月3日修禊祈福，近4...
高雄愛河7日下午有場千人「愛河書寫蘭亭序」活動，仿古人農曆3月3日修禊祈福，近4千人臨河共同完成「蘭亭序」。圖／何創時書法藝術基金會提供
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高雄愛河7日下午有場千人「愛河書寫蘭亭序」活動，仿古人農曆3月3日修禊祈福，近4...
高雄愛河7日下午有場千人「愛河書寫蘭亭序」活動，仿古人農曆3月3日修禊祈福，近4千人臨河共同完成「蘭亭序」。記者蔡容喬／攝影
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