解決臭味歷史共業 屏東縣府提「解放」雙管齊下

2019-04-07 15:08 聯合報 記者 聯合報 記者 翁禎霞 ╱即時報導



屏東縣是農業大縣，畜牧廢棄物的臭味已成為環境最痛，連屏東縣長潘孟安都說要面對「歷史共業」，今年縣府將向中央申請化製廠或飼料廠臭味改善示範設施，另外針對畜牧廢水，縣府也將爭取禽畜糞生質能處理中心BTO促參案，以徹底解決環境上的惡臭，處理環境的「歷史共業」。

屏東縣是農業大縣，雞鴨牛羊豬等畜禽類飼養的數量，佔全台前5名，而縣內飼料廠及化製場每天處理斃死畜禽數量高達60至75公噸，其簽約區域包括屏東縣、高雄市、台南市、台東縣、嘉義縣、台中市、彰化縣及花蓮縣等8縣市，簽約戶數為5108場，可以想見環境的負荷。

近年為了環境惡臭問題，有民眾不斷向縣府陳情，環保局也抓不勝抓，但是臭味問題始終未見改善，為了徹底解決化製及飼料廠臭味，屏東縣政府向中央提出申請補助化製廠或飼料廠臭味改善示範設施，包括臭味洗滌塔更新成FRP、生物滴濾塔、活性碳處理生物滴濾塔排氣設施、600g/hr臭氧處理設施、場房密封及抽排氣處理設施等，希望可以藉此減少異味。

縣府表示，飼料場及化製場處理斃死畜禽時，易產生相關異味，縣府雖然配合農委會等專家協助改善，但化製場異味處理皆未完整設計，因此縣府希望按照專家設計，規劃一套整體改善計畫，以解決民眾一再的陳抗。

另外，屏東縣中小型畜牧場林立，養豬場1700多家，養牛場也有200多家，

前兩年引發的「屎尿河」一再引發詬病，屏東縣政府計畫爭取禽畜糞生質能處理中心BTO促參案，再利用沼渣沼液。