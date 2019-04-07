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啟用一年多改建 六龜花賞溫泉公園增設大眾泡湯池

2019-04-07 14:28聯合報 記者徐白櫻╱即時報導

六龜寶來花賞溫泉公園內的足湯區明日起封閉改建。圖／本報資料照
六龜寶來花賞溫泉公園內的足湯區明日起封閉改建。圖／本報資料照
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六龜「寶來花賞溫泉公園」啟用一年多，明天起封閉部分設施展開整建工程。高雄市府觀光局表示，因不少遊客希望增加泡湯設施，明天起（8日）施工，預計以8個月時間增設SPA泡湯區與更衣盥洗室，日後溫泉公園可提供全方位泡湯休閒。

高雄市府觀光局斥資3千萬元打造「寶來花賞溫泉公園」，5公頃園區規劃賞花步道、足湯與手湯等設施，2017年12月開園以來，遊客評價不一，陸續有人反映入園步道陡峭、湯池溫度太低等問題。

泡湯池有個人湯屋與大眾泡湯池之分，六龜寶來、不老兩地，多數溫泉山莊沒有規劃大眾池。六龜觀光休閒協會前理事長鍾享桂指出，對消費者而言，個人湯屋較貴，大眾池是平價的泡湯方式，不過營運成本高，包含鍋爐加熱、清潔與人力等成本，每日需要上萬元；當年規劃溫泉公園時，溫泉業者希望一併規劃大眾泡湯池，可惜公部門經費不足，無法一次到位。

鍾享桂說，溫泉公園完工後，很多遊客反映溫泉公園只有手足、湯池可泡，不符合期待，樂見溫泉公園增建大眾泡湯池，日後溫泉業者會考慮聯營，讓住宿旅客多一個泡湯選擇。

市府觀光局表示，寶來花賞溫泉公園開園以來反映良好，不少遊客建議增加泡湯設施。為回應湯友需求，觀光局從4月8日起封閉足湯區進行整建，將增設SPA泡湯區、更衣盥洗室與廁間等設施，預計108年11月底前完工，除足湯區外，其他公園區域正常開放。

六龜寶來花賞溫泉公園內規劃足湯與手湯區，曾有遊客反映手湯池溫度太低。圖／本報資料...
六龜寶來花賞溫泉公園內規劃足湯與手湯區，曾有遊客反映手湯池溫度太低。圖／本報資料照
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