迎接春天出遊潮 高市公車以花和愛情為主題裝飾

2019-04-07 12:42 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡孟妤 ╱即時報導



交通局以秘境花園為主題將漢神百貨站公車候車亭打造為秘境森林，並在50路五福幹線及100路百貨幹線，共7輛公車裝飾為「移動花園主題公車」。記者蔡孟妤／攝影 分享 facebook 為迎接春天出遊潮，高市交通局將多輛公車以花園為主題裝飾，以花卉展現春意盎然，吸引民眾搭乘；另100路公車也推出「脫單月老」主題公車，車內還送萬興宮月老加持過的限量祈福紅線。搭公車拍照，還有機會獲得一頓浪漫晚餐。

春天到來，交通局特別與漢神百貨公司合作，以秘境花園為主題將漢神百貨站公車候車亭打造為秘境森林，並在50路五福幹線及100路百貨幹線，共7輛公車裝飾為「移動花園主題公車」。

交通局也與漢神百貨合作，即日起至5月12日，漢神百貨同時推出秘境好禮活動，凡情侶、夫妻或親子與秘境候車亭、移動花園公車或高雄愛河畔合影，上傳IG、臉書，或告白並留言想說的話，再加上當日漢神百貨不限金額發票，即可兌換限量好禮。

交通局長鄭永祥表示，50路五福幹線及100路百貨幹線串聯沿線百貨商圈及觀光景點，帶動愛河周邊發展，浪漫春遊高雄活動將創造更多公車話題與打卡風潮，提升市民對大眾運輸的搭乘意願。

另外，交通局也推出「100路脫單月老主題公車」，凡4月30日前搭上脫單主題公車，即可於車內索取限量600份由前金萬興宮月老加持過的限量祈福紅線。

交通局長鄭永祥說，100路公車行經高雄市各大百貨公司及精華商圈，方便民眾搭公車逛街約會。過了西洋情人節與白色情人節還單身的沒關係，可搭加持過的100路脫單公車，月老會保佑大家在七夕情人節前找到好伴侶。