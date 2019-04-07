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南橫公路貫通見曙光 高雄公車復駛至桃源梅山口

2019-04-07 12:41聯合報 記者徐白櫻╱即時報導

高雄客運桃源至梅山口路段4月1日舉辦通車典禮，桃源四部落居民有公車可搭。記者徐白...
高雄客運桃源至梅山口路段4月1日舉辦通車典禮，桃源四部落居民有公車可搭。記者徐白櫻／翻攝
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台20線南橫公路因八八風災受阻多年，高雄桃源拉芙蘭與梅山等部落的大眾運輸系統也連帶中斷近10年之久，在工程單位與地方人士爭取下，高雄客運宣布從4月1日起復駛梅山口路線，每天均有公車往返甲仙至梅山口兩地。暌違多年，高雄客運的黃色巴士再度奔馳在梅山口聚落，居民欣喜迎接公車上山。

2009年八八風災重創高雄山區道路，南橫公路高雄段與台東段交通中斷至今，南橫公路勤和路段至拉芙蘭道路重建困難，居民行駛溪底便道多年，直至2017年明霸克露橋完工路況才穩定，居民無須再過逢雨路斷的生活。

受限於山區路況不穩，多年來，高雄客運公車僅能通行至桃源部落（南橫公路90公里處），桃源以上的勤和、復興、拉芙蘭、樟山與梅山等部落沒有公車行駛，居民須下達桃源部落才有公車可搭；本月初起，高雄客運公司復駛桃源至梅山口路段（南橫公路108公里處），每天上午8點50分從甲仙發車，10點30分抵達梅山部落；中午12點25分梅山發車、下午2點 05分抵達甲仙。

公路局甲仙工務段長陳正偉表示，南橫公路92公里路基與復興橋改建中期橋梁等相關工程已完成，山區道路重建逐年達成目標，樂見部落居民下山就醫或外出更便利。

桃源區長謝英雄表示，梅山口近10年沒有公車通行，在大家堅持不懈下，台20線重現往日光景，不管農業生產還是觀光景點，桃源區已有新風貌，誠摯歡迎遊客蒞臨高雄市後花園。

客運車時刻表，一天有兩班次上下山。圖／翻攝高雄客運網站
客運車時刻表，一天有兩班次上下山。圖／翻攝高雄客運網站
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甲仙也是南橫公路上的重要轉運站，每小時都有公車通往高雄市區。圖／翻攝高雄客運網站
甲仙也是南橫公路上的重要轉運站，每小時都有公車通往高雄市區。圖／翻攝高雄客運網站
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