高市自強陸橋拆除 預計5月4日通車

2019-04-07 12:23 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡孟妤 ╱即時報導



高市交通局表示，配合鐵路地下化通車後沿線立體設施陸續拆除，工務局養護工程處即起封閉自強陸橋施工，並預計5月4日開放通車，拆除作業期間，提醒用路人配合改道。

交通局指出，澄清路(光復路-九如路段)及兩側平面側車道將封閉施工，請用路人提前改道正義路、青年路、國1側車道及鳳松路通行。為提供當地機車與行人通行便捷，將開放「文建街便道」，供機車、自行車、行人通行。

此外，市公車「橘7」、「橘10」、「橘12」、「70」將配合改道青年路，各路線取消「鳳山行政中心(澄清路)站」，改停靠「婦幼館站」，其中，「橘10」、「橘12」配合改道路線，將不停靠「文濱路口站」。

公車「黃2」、「30」、「8006」、「8041」、「8048」、「8049」則改道正義路，各路線取消鳳山行政中心(澄清路)站」，改停靠「鳳山行政中心(光復路)站」。離峰時間車程預估增加15至20分鐘，尖峰時間車程預估增加20至30分鐘，請提前搭乘。

交通局提醒，施工期間週邊道路勢必壅塞，請市民朋友提早出門，遵守現場交管人員指揮，並避開施工壅塞路段提前改道。

此外，另配合都發局「六龜之心」改造計畫，高雄客運位於華南街的六龜站也遷移至臺27線公路上六龜新站（土壠灣親水公園），公車不再進入華南街六龜站。

交通局指出，即起公車由六龜新站（土壠灣親水公園）發車，將行駛臺27線及臺27甲線公路，沿途並停靠親水公園、木業公司、中興、六龜大橋及六龜戲院前等站位，民眾可就近搭乘。