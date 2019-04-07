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高屏學齡前兒童蛀牙率偏高 衛局：加強主要照顧者衛教

2019-04-07 11:30聯合報 記者蔡容喬╱即時報導

一項學齡前兒童口腔健康調查顯示，5歲平均蛀牙顆數為3.44顆、蛀牙率為65.43%，且依健保分區調查，高屏區孩童蛀牙2.8顆最多，台北孩童1.92顆最少。

高雄市衛生局健康管理科表示，政府針對幼兒口腔健康照顧，提供6歲以下幼兒每半年一次的口腔檢查及塗氟服務，不過主要照顧者在孩子口腔健康照顧上扮演重要角色，會請牙醫師在為幼兒口腔檢查時，加強家長衛教，並要求幼托園所老師強化幼兒口腔清潔的訓練。

這項調查由高雄醫學大學口腔衛生系副教授何佩珊擔任計畫主持人，調查期間為2017年1月至2018年12月，共有1萬0145名0到6幼童接受口腔檢查，並對主要照顧者進行問卷調查。與2010到2011間進行的調查相較，台北、中區、東區的0到6歲兒童齟齒顆數均有下降，但南區、高屏卻不降反升。

一名兒童牙醫師表示，近幾年家長對於兒童口腔健康照顧雖已建立正確觀念，會要求孩子睡前及早上起床一定要刷牙，也會固定帶孩子到診所塗氟，不過因孩子自行刷牙不夠落實刷牙步驟，仍有食物殘渣殘留口內滋生細菌，有的家長也沒有特別限制孩子吃糖果或喝含糖飲料，導致蛀牙率沒有明顯下降。

育有4歲幼兒的陳媽媽無奈說，孩子在家雖然不會吃零食和糖果，一吃完飯也會刷牙，但上幼稚園後，同學間生日或節慶都會帶吃的發給全班分享，孩子天天被「零食糖果大軍」圍攻，又不一定馬上刷牙，她也擔心孩子一口漂亮的牙齒遲早淪陷。

一項2017至2018年學齡前兒童口腔健康調查顯示，5歲平均蛀牙顆數為3.44顆...
一項2017至2018年學齡前兒童口腔健康調查顯示，5歲平均蛀牙顆數為3.44顆、蛀牙率為65.43%，且依健保分區，以高屏區幼兒蛀牙顆數最多。圖為牙醫師舉辦小小牙醫體驗活動。圖／聯合報系資料照片
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