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小林村國賠案韓國瑜不上訴 學者讚：視民如傷

2019-04-07 09:54聯合報 記者魯永明╱即時報導

2009年莫拉克颱風造成前高雄縣甲仙鄉小林村的滅村慘劇，共381人死亡、16人失蹤，居民訴請國家賠償，官司纏訟10年；高雄高分院更一審日前逆轉改判高雄市政府要賠償15名災民，全案雖可上訴，但高雄市長韓國瑜宣布放棄上訴。台師大國文學系教授林保淳臉書評論說:這正應驗孟子所說的，「有不忍人之心，才有不忍人之政」，視民如傷，值得為他喝采。

林保淳說，400多條人命，雖云天災，亦不免有人禍在內，區區15人，箋箋3200萬，前主市政者，寧可纏訟不已，虛耗公帑訴訟，而不願發惻隱之心，以救死而扶傷為己任，蔑視災民苦痛，罔聞遺屬哀號，已令人痛心疾首，而韓市長人溺己溺，人饑己饑，慨然雙肩承擔，卻有網上綠色酸民造作酸言酸語，假公帑為借口，肆意謾罵，真不知是否還有人心良心。

十年，3650個日子，一株種苗，都可以蔚為大樹，結實累累；而災民、遺屬，其恨悠悠，夢魂無歸，竟無人聞，無人問，已令人傷惋欲絕；今又以意識形態為蠱為祟，逢韓必反，台灣人向來自負、自傲的良善人情，更復何存？思之令人痛徹心扉！

有網友回應說「仁慈的父母官，終於讓小林村受害勝訴者 ，欣慰公理正義得以伸張。若不是韓國瑜勝選，大家又怎知可憐受災戶，境遇如此難堪呢？分明勝訴，之前高雄市政府還抗告呢！

韓國瑜說，小林村官司纏訟，市府估計要賠3200萬左右，根據最高法院判決意旨，市府難違背，何況小林村民經過十年官司纏訟也身心俱疲，市府站在照顧市民立場，本就希望市民能開心快樂，所有不公平、不正義的地方都能夠得到應有補償，市府決定放棄上訴。

小林村國賠案韓國瑜不上訴，台師大國文學系教授林保淳臉書評論說:這正應驗孟子所說的...
小林村國賠案韓國瑜不上訴，台師大國文學系教授林保淳臉書評論說:這正應驗孟子所說的，「有不忍人之心，才有不忍人之政」，視民如傷，值得為他喝采。圖／取自林保淳臉書
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