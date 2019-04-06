墾丁音樂季票房慘跌冷清落幕 地方憂金字招牌走入歷史

2019-04-06 19:55 聯合報 記者 聯合報 記者 潘欣中 ╱即時報導



為期3天的墾丁音樂季今天落幕，唯一的大型售票音樂活動「夏都春宴」，3天票房比去年慘跌逾半，地方人憂心音樂季這塊帶動觀光的金字招牌恐將走入歷史；在滿州鄉小墾丁度假村首度開唱的「山谷音樂季」，為原民音樂人提供表演舞台，吸引近千樂迷到場，度假村表示10月還要加碼續辦，打造永續的音樂品牌。

4天清明連假，屏東警方從車次推算估前3天湧入5萬遊客，遠不及春節和228連假；一名連續參與墾丁音樂季維安勤務長達14年的員警說，墾丁音樂季在全盛時期，南下度假和朝聖年輕樂迷湧入，不僅住房一房難求，墾丁周邊道路塞車是正常，墾丁大街入夜後萬頭攢動，酒促女郎到處可見，宛音樂不夜城，現在交通一路暢通，今年堪稱史上最冷清的音樂季。

「春吶」等大型音會轉移高雄後，今年墾丁音樂季唯一的大型售票音樂活動「夏都春宴」，主打全國唯一的沙灘音樂派對，邀國際知名DJ串場和熱舞女郎帶動氣氛，但3天下來，票房慘跌逾半，很可能出現首度虧損，還好飯店住房率未受影響。

墾丁吳姓民宿業者說，墾丁潔白迷人的沙灘、椰林和藍天白雲，加上乾淨的空氣，是無可取代的優勢，原認為不擔心墾丁春天音樂季商機，會隨其他音樂場出走而沒落，但事實證明他錯了，更憂心音樂季這塊帶動觀光的金字招牌恐將走入歷史。