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2019內門宋江陣決賽出爐 台北市立大學奪冠

2019-04-06 19:44聯合報 記者王昭月╱即時報導

2019年高雄內門宋江創意陣頭大賽今晚決戰，冠軍由台北市立大學奪得，這支以運動藝術學系學生為班底的藝陣，今年以「黃巾之亂」做為故事主軸，將民俗技與現代藝術元素進行衝突結合，更添戲劇張力，成為新一代「武林盟主」。

高雄內門宋江陣創意陣頭大賽今天進入七強爭霸，來自北中南的7支強隊使出渾身解數「大拚陣」，現場高潮迭起，決賽成績揭曉，冠軍由台北市立大學奪下，亞軍是成績年年推進的高雄義守大學，去年冠軍隊龍華科技大學今年落入第三名，不少成員都哭 了。

創辦已經15年的內門宋江陣創意陣頭大賽，為全台熱愛藝陣藝術的學子搭起「以武會友」舞台，也為在台灣傳承逾200年的宋江文化注入新意，並跨界激盪出燦爛的火花。

今年進入決賽的7強，大葉大學將美式技啦啦隊融入宋江陣式，端出青春無敵的藝術饗宴。來自「阿善師」故鄉的西螺農工，成員以螺陽武術社為主力，結合彰化豫章堂的國手教練群、雲林太日樂集的創新，成員老中青幼都有。

今年獲得「佳作」獎的菁寮國小聯隊，結合台南市菁寮國小、菁寮國中、白河國小、安平國中4校，成員中不乏矮個子的女童，兵器都長的比她們高。龍華科技大學連續13年組隊參加，在全國大學排名扶搖直上，去年奪冠，可惜今年未能連莊。

2019冠軍隊由台北市立大學出線，由高雄市副市長洪東煒手中拿下獎盃，這次藝陣成員來自校內有氧競技社與龍獅戰鼓社等社團，這次以三國「黃巾之亂」為故事主軸，融合現代舞、街舞、雜耍，更加入疊羅漢和翻騰等特殊技巧，精采絕倫。

今年演出「黃巾之亂」的台北市立大學，一舉奪下內門宋江創意陣頭大賽冠軍，成為新一代...
今年演出「黃巾之亂」的台北市立大學，一舉奪下內門宋江創意陣頭大賽冠軍，成為新一代 武林盟主。記者王昭月／攝影
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台北市立大學今年演繹「黃巾之亂」故事，奪下2019內門宋江創意陣頭大賽冠軍。記者...
台北市立大學今年演繹「黃巾之亂」故事，奪下2019內門宋江創意陣頭大賽冠軍。記者王昭月／翻攝
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義守大學結合國際生組成的「義陣」，成績連連推進，今年拿下第二名，是校內史上最佳成...
義守大學結合國際生組成的「義陣」，成績連連推進，今年拿下第二名，是校內史上最佳成績。記者王昭月／攝影
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去年冠軍隊龍華科大，今年只拿下第三名，可惜未能連莊。記者王昭月／攝影
去年冠軍隊龍華科大，今年只拿下第三名，可惜未能連莊。記者王昭月／攝影
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