開怪手、學服裝設計 高市勞工局多類職訓班高額補助

2019-04-06 19:28 聯合報 記者 聯合報 記者 徐如宜 ╱即時報導



高雄市勞工局今年與義守大學、晶城環保公司、金屬工業研究發展中心及高雄中餐服務人員工會等多家單位合作，開辦29門職訓班，包含挖土機操作、服飾設計及工業繪圖等課程，課程類別多元，預計培訓870個名額。訓練地點涵蓋大高雄市區、岡山、湖內、大樹等區，政府補助訓練費用八成，符合特定對象的失業者可免費參訓。

勞工局長王秋冬表示，訓練就業中心結合政府與民間資源，共同推動各項優質的職訓課程，訓後平均就業率達七成以上。 2019年首次規畫在400小時的訓練時數內，學習操作挖土機及裝載機操作；還有其他拚經濟的各類小吃餐飲實作課程，其中委託義守大學開辦的「創意烘焙職人培訓班」，是由金牌烘焙教授李建生授課，李去年率學生遠赴盧森堡參加「世界盃廚藝競賽」勇奪金牌。

訓練就業中心主任楊茹憶表示，職訓班歷年已培訓許多優質的勞動力投入職場，以「大客車駕駛人員訓練班」為例，50歲陳先生曾做過保險業務員、飲水機維修及瓦斯器具裝修等工作，因收入不穩定而想轉職，就是透過的免費培訓課程，如願擔任穩定的客運駕駛2年，月薪已50K以上。