獨拿20萬！鴻海科技農業擂台拿冠軍 他要「看見未來」

2019-04-06 18:52 聯合報 記者 聯合報 記者 卜敏正 ╱即時報導



鴻海科技農業創業擂台昨在高雄永齡農場舉行，嘉義縣太保市農民張耿赫，以自行研發的「離地栽培之水分及肥份管理系統」，將農業肥水與科技數據結合，獲評審青睞，從300多組中勝出、勇奪第1名，獲20萬元獎金。他期許得獎讓政府、青年人看見農業與科技結合，看見農業未來。

鴻海董事長郭台銘日前在個人粉專公告，鴻海農業科技創業擂台13組入圍名單，昨天下午在永齡杉林有機農業園區，舉辦擂台賽，前3名獎金分別為20萬、10萬以及5萬元，最後成績出爐，張耿赫農場團隊拿下第1名。

「我抱著實驗性質報名」45歲的張耿赫表示，5年前返鄉務農種小番茄，剛開始只想單純工作，過程中卻發現，現代農業不是單純耕作，種植背後有許多數據，透過科學儀器，讓數據呈現邏輯、因果，從此一頭栽入農業數據中，並自掏腰包購買許多儀器實驗，許多人勸他「種田不用這樣舞啦！（不需要多此一舉）」他仍堅持透過數據，讓農業更精緻、更受控制。

他說，透過科學數據與實務分析，栽培肥水參數，與土壤、環境、氣候、溫濕度都密切關聯，並發現許多科學農業只是「自動控制」，他要的不僅是自動化，更要透過數據、肥水控制，讓農作物可以因時、因地調整養分，種出適合市場需求產品。

張耿赫說，鴻海永齡農場利用「簡單農」大數據分析，做到精準農業管理，這觀念與他不謀而合，他比賽前曾耗費超過半年時間，與程式設計師溝通，由他提供各種不同的介面參數，導入系統，同時強調實務操作。