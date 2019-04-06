新世代書寫「親像鳳梨心：鳳山代誌」 舊城記憶接地氣
高雄市政府文化局與玉山社共同出版「親像鳳梨心：鳳山代誌」，集結了年輕的鳳山人對於鳳山的感情與生活視角，寫下新世代鳳山人的生活本事。
高雄市文化局代理局長王文翠表示，鳳山歷史悠久，文化資產也豐富，近10年陸續完成鳳山龍山寺、鳳山縣城殘蹟之東便門與三砲台、鳳儀書院等修復工程，黃埔新村與海軍明德訓練班也展開修復中，加上水利局多年來對於鳳山溪與曹公圳的整治，市府投入相當多的資源在鳳山，使得鳳山的樣貌在兼顧現代化便利之餘，仍保留歷史紋理之美。
文化局表示，「親像鳳梨心：鳳山代誌」記錄了鳳山人眼中，伴隨著時代演變在鳳山古城留下的老城記憶，包括歷經兩百多年留下的城門殘跡、鳳山儒學興學之地鳳儀書院、因曹公圳興闢豐收的稻田，及國民政府來台後，軍事訓練學校和軍眷村設立於此，鳳山街頭因而林立軍用品店、戲院和兵仔市場，負載了鳳山城人生活、事業、信仰等日常景象。
王文翠形容，「親像鳳梨心：鳳山代誌」透過文學將厚重的文獻，轉換為有溫度的書寫，以鳳山「新世代」年輕人的角度，貼近在鳳山生活的集體記憶，扎根鳳山土地的在地歷史，是一本相當「接地氣」的好書，希望能讓大家從生活視角重新認識鳳山在地的人文風貌。
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