新世代書寫「親像鳳梨心：鳳山代誌」 舊城記憶接地氣

2019-04-06 18:45 聯合報 記者 聯合報 記者 徐如宜 ╱即時報導



高雄市政府文化局與玉山社共同出版「親像鳳梨心：鳳山代誌」，集結了年輕的鳳山人對於鳳山的感情與生活視角，寫下新世代鳳山人的生活本事。

高雄市文化局代理局長王文翠表示，鳳山歷史悠久，文化資產也豐富，近10年陸續完成鳳山龍山寺、鳳山縣城殘蹟之東便門與三砲台、鳳儀書院等修復工程，黃埔新村與海軍明德訓練班也展開修復中，加上水利局多年來對於鳳山溪與曹公圳的整治，市府投入相當多的資源在鳳山，使得鳳山的樣貌在兼顧現代化便利之餘，仍保留歷史紋理之美。

文化局表示，「親像鳳梨心：鳳山代誌」記錄了鳳山人眼中，伴隨著時代演變在鳳山古城留下的老城記憶，包括歷經兩百多年留下的城門殘跡、鳳山儒學興學之地鳳儀書院、因曹公圳興闢豐收的稻田，及國民政府來台後，軍事訓練學校和軍眷村設立於此，鳳山街頭因而林立軍用品店、戲院和兵仔市場，負載了鳳山城人生活、事業、信仰等日常景象。