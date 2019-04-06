影／內門宋江陣活動拋繡球 意外促成情侶求婚成功

2019-04-06 18:12 聯合報 記者 聯合報 記者 王昭月 ╱即時報導



呼應高雄市長韓國瑜愛情產業鍊政策，今年高雄內門宋江陣嘉年華系列活動首辦「拋繡球」活動，今天進入決賽，意外促成一對交往3年多的情侶檔求婚成功，這個不在腳本內的橋段，讓現場觀眾全都成了見證人，全場沸騰。

內門宋江創意陣頭大賽今午進入決賽，入圍隊伍祭出真功夫展開激烈龍爭虎門，主辦單位為緩和比賽情緒，中場穿插一場「拋繡球」活動，在戰火如雲中製造另類浪漫，成為今日賽事最美麗的插曲。

受邀拋繡球的台灣小姐分別是謝聆慈、陳詩雅、鄭潔舲、盧丹及甯凱璘5人，她們是歷屆選美比賽得主，5人今午清一色穿著旗袍登場，曼妙身材展露無遺，成為全場「嬌點」，城樓下搶繡球成功的民眾，即有機會與她們共享美味午茶，另可獲得內門龍鳳酥等精美禮品。

這是內門宋江陣系列活動創辦以來首次舉辦的「拋繡球」活動，帶大家宛如遁入時光隧道，趣味橫生。

主持人力拱5名幸運搶到的繡球的男士當場許願，有人戲稱，已接到台灣小姐愛的告白，有人祈願發大財，國泰民安。來自西螺高中戰隊的成員則許願今午宋江陣創意大賽搶得冠軍。

令人意外的是，最末一位林先生許的願竟是希望能把女友娶回家！他一說出心願，主持人馬上力拱他的女友上場，現場民眾也齊聲高喊「嫁給他、嫁給她」，林先生最終鼓起勇氣，單腳下跪向女友說「嫁給我吧」，獲得女友點頭。