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韓國瑜外銷清單 陳吉仲稱政策性採購將重創台灣

影／內門宋江陣活動拋繡球 意外促成情侶求婚成功

2019-04-06 18:12聯合報 記者王昭月╱即時報導

呼應高雄市長韓國瑜愛情產業鍊政策，今年高雄內門宋江陣嘉年華系列活動首辦「拋繡球」活動，今天進入決賽，意外促成一對交往3年多的情侶檔求婚成功，這個不在腳本內的橋段，讓現場觀眾全都成了見證人，全場沸騰。

內門宋江創意陣頭大賽今午進入決賽，入圍隊伍祭出真功夫展開激烈龍爭虎門，主辦單位為緩和比賽情緒，中場穿插一場「拋繡球」活動，在戰火如雲中製造另類浪漫，成為今日賽事最美麗的插曲。

受邀拋繡球的台灣小姐分別是謝聆慈、陳詩雅、鄭潔舲、盧丹及甯凱璘5人，她們是歷屆選美比賽得主，5人今午清一色穿著旗袍登場，曼妙身材展露無遺，成為全場「嬌點」，城樓下搶繡球成功的民眾，即有機會與她們共享美味午茶，另可獲得內門龍鳳酥等精美禮品。

這是內門宋江陣系列活動創辦以來首次舉辦的「拋繡球」活動，帶大家宛如遁入時光隧道，趣味橫生。

主持人力拱5名幸運搶到的繡球的男士當場許願，有人戲稱，已接到台灣小姐愛的告白，有人祈願發大財，國泰民安。來自西螺高中戰隊的成員則許願今午宋江陣創意大賽搶得冠軍。

令人意外的是，最末一位林先生許的願竟是希望能把女友娶回家！他一說出心願，主持人馬上力拱他的女友上場，現場民眾也齊聲高喊「嫁給他、嫁給她」，林先生最終鼓起勇氣，單腳下跪向女友說「嫁給我吧」，獲得女友點頭。

從事業務的林先生說，他是在工作中認識女友，2人已交往3、4年，心理早有成家的準備，但一直沒有付諸行動，這次在大家見證下求成功，他也感到好意外。

林先生（右）偕女友觀賞內門宋江創意大賽，中場上場參加拋繡球活動成為幸運兒，許願中...
林先生（右）偕女友觀賞內門宋江創意大賽，中場上場參加拋繡球活動成為幸運兒，許願中意外求婚成功。記者王昭月／攝影
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林先生（右）許願時說，希望把女朋友娶回家，意外炒熱現場。記者王昭月／攝影
林先生（右）許願時說，希望把女朋友娶回家，意外炒熱現場。記者王昭月／攝影
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呼應韓國瑜市長愛情產業鍊，內門宋江陣系列活動首辦「拋繡球」活動。記者王昭月／攝影
呼應韓國瑜市長愛情產業鍊，內門宋江陣系列活動首辦「拋繡球」活動。記者王昭月／攝影
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呼應韓國瑜市長愛情產業鍊，內門宋江陣系列活動首辦「拋繡球」活動，請出五位前台灣小...
呼應韓國瑜市長愛情產業鍊，內門宋江陣系列活動首辦「拋繡球」活動，請出五位前台灣小姐拋繡球。記者王昭月／攝影
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