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藍眼淚大爆發 金門民眾清明連假勤追淚

2019-04-06 18:21中央社 金門縣6日電

在熱心人士帶動下，近年金門藍眼淚倍受關注；尤其今年清明連假適逢農曆初一前後，光害較少，不少民眾到海邊欣賞這季節限定美景，也讓金門的春天夜晚多了浪漫去處。

金門縣水產試驗所說，其實藍眼淚一直都存在，只是以前金門處於軍事管制地區，民眾無法接近海邊，沒人注意到。這幾年金門不讓馬祖專美於前，也成了「追淚」勝地，甚至中國大陸中央電視台也前來專題報導。

不同於馬祖大多只能遠距離欣賞藍眼淚，金門縣攝影學會理事長許進西說，金門因地形關係，更容易近距離觀察藍眼淚，甚至可以把它捧在手心上、踩在腳下。

水試所課長李家發說，每逢4到5月間春暖花開時節，氣溫上升、陽光照射，海中的營養源增生，以矽藻為食物的渦鞭毛藻得以繁生；這種藻類大量群聚，在海水攪動或碰觸撞擊後發出藍光，特別是在岸邊浪花之處容易看到，形成所謂的藍眼淚。

攝影學會說，藍眼淚由於發光量少而且時間短暫，非常容易受到外來光線影響，月光上升與下沉都關係到藍眼淚是否容易觀察。農曆15日前後恰好是滿月期，月光的亮度會讓藍眼淚的藍光變弱；初一前後3天月光影響小，在較少的光害下，比較容易看到藍眼淚。

金門最為人知的追淚地點首推慈湖，攝影學會整理出其他賞淚處，有官澳海堤、尚義成功海岸、料羅南石滬公園，后湖海濱公園、歐厝沙灘等。許進西尤其推薦慈湖，他說，因慈湖有灘地，地形相對平坦安全，而且還有潮間帶、星砂，更可以加碼觀賞廈門夜景。

正值清明連續假期，不少民眾呼朋引伴一起追淚。洪姓女孩連續2天追著跑，終於在建功嶼看到一波一波的藍眼淚。她說，腳踩其中，還會濺起無數星光點點，仿佛整片的螢火蟲星空。

李姓民眾建議藍眼淚初體驗族到光害更少的馬山觀賞，他說，藻類都聚集在海灣內，密度高，小小波浪就會掀起整條藍色光帶；若在海水裡踩踏造浪，點點星光立即出現。他提醒到海邊時，不妨讓眼睛先適應黑暗，再慢慢走到沙灘上，不用急著打燈照路，很快就可體驗到藍眼淚的美。

縣議員兼攝影學會理事董森堡認為藍眼淚可以規畫為觀光賣點。水試所課長李家發也說，未來水試所可在觀淚行程中導入生態教育，讓民眾認識海洋生態，了解大自然食物鏈的運作，同時警惕人們不要過度排放汙水或廢棄物，汙染海水。

藍眼淚金門攝影
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