嚮往金門慢活步調 蔡穎慧回鄉圓餐廳夢

2019-04-06 18:25 中央社 金門縣6日電



在台北單打獨鬥20多年，6年級生蔡穎慧倦鳥歸巢，回金門「向父母撒嬌」之餘，在古寧頭圓了餐廳夢，主因台灣市場競爭激烈加上成本高，無法像在金門可以慢工出細活。

家住金湖鎮瓊林的蔡穎慧，高中畢業後離鄉，在台北升學、就業20多年，因緣際會接觸咖啡，打開進入餐飲業大門。從當上班族在咖啡店打工，到開店做老闆，始終樂在其中。她說「餐飲服務業好好玩」。

由於家人總認為餐飲業太辛苦，蔡穎慧「偷偷」轉業，曾賣過東山鴨頭、蔥抓餅，不敢告訴家人。3年前，她決定落葉歸根，原因是「想向父母撒嬌」。身為家中離家最久卻最早回家的孩子，她說，是時候回家了。

回金門之初，她受僱一家餐廳，和同事賴友緣認識了從台中到金門從事病蟲害防治的孫士壘。孫士壘在古寧頭發現一棟美麗洋房，3人決定在這裡一起經營餐廳。

餐廳主打原汁原味火鍋，蔬菜多數來自本地小農。例如新前墩陳家種植的山葵、山茼蒿、巨無霸大白菜等。蔡穎慧指著在菜葉上蠕動的小蟲說，「看，連蟲子都愛吃，可見青菜沒有灑農藥」。因不加添加物，客人吃到的就是食材的原本風味。她說，「我自己敢吃的東西，才會賣給客人」。

店裏的另一招牌薑母鴨，用上等的竹薑和胡麻油炒紅面番鴨，相當費工，客人直誇到味好吃。蔡穎慧說，好吃的東西值得花時間等待。

但在台灣要做到原汁原味比較困難，競爭激烈加上成本高，無法像在金門可以慢工出細活，蔡穎慧說，「回來這裡，才可以實現我的夢想」。

不過，原本喜歡家鄉生活步調的她，發現自家的蚵田和栽種的蔬菜，都可拿來做成吃的，「有太多東西可以讓我玩，結果比在台北還忙」。加上原本合夥的賴友緣另有生涯規劃離開後，她更忙了。

餐廳座落寂靜的村裏，客人多半是口耳相傳，少了鬧市的人潮。好在蔡穎慧沒有生計壓力。不過，她坦承這裡不能讓人賺大錢，「我只是提供原汁原味，賺取一點合理的代工費而已」。

她說，開店不是為了賺錢，而是自己愛吃，想要和大家分享好東西。喜歡餐飲業的另外一個原因是，可以認識不同的朋友。

咖啡是蔡穎慧餐飲事業的啟蒙，談起咖啡有她獨到見解。她說，或酸或苦、要濃要淡，只要自己喜歡，就是好咖啡；咖啡也是食物，「食物無罪」，沒有不好吃的食物，只有喜不喜歡，而且「食物沒有要每個人都喜歡它」；不喜歡某種食物，可能是它被人煮壞了。

不過，蔡穎慧現階段只想專心做火鍋和薑母鴨，咖啡部分只販售朋友烘焙的豆子。但嗜啡族也不必扼腕，如果想要喝杯她的手沖咖啡，不妨試著在下午她稍微空閑時，來碰碰運氣。