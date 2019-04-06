澎湖內垵國小歡度百歲 人瑞校友返校同慶

2019-04-06 17:27 中央社 澎湖縣6日電



澎湖縣內垵國小今天歡度100歲生日，超過1000位歷屆畢業校友「回娘家」同慶，百歲校友陳晚教也坐著輪椅返校，不少昔日同窗的畢業校友在校慶中重逢，興奮重溫兒時回憶，場面熱鬧溫馨。

澎湖內垵國小「內垵薈萃，百年風華」百年校慶系列活動，澎湖縣長賴峰偉、副縣長許智富等人與校長馬長生、百年校慶籌備會主委顏英展等地方首長民代都與會，並為百年紀念標的物揭牌，一起分享喜慶。

賴峰偉表示，「十年樹木，百年樹人」，學校傳承過去優良傳統，持續推動閱讀深耕，發展適性教學，營造優質的校園學習環境，尤其教育是良心、神聖的工作，一起推動「書香樹茂草芬芳」閱讀氛圍，培養學生運動習慣，注重品格教育，一起灌溉智慧學習種子，為孩子未來人生奠定基礎。

馬長生表示，內垵國小在走過一百年風華，畢業校友3000多人，但也孕育出國科會院士傑出校友；今天有1000多位歷屆畢業返回母校同慶，百歲人瑞陳晚教更坐著輪椅與會，令人敬佩。

馬長生表示，內垵國小的前身是在民國8年4月1日成立的小池角公學校內垵分離教室，位於漁翁島（現今西嶼鄉偏鄉），當時還沒有跨海大橋，對外交通是以帆船行駛，內垵的薛氏宗祠是上課的學堂，直到29年奉准成立澎湖廳內垵公學校，35年台灣光復後，正式成立澎湖西嶼內垵國民學校，36年還增設外垵分班，也就是現今的外垵國小，母校也是內垵國小。

今年正好是內垵國小創立100週年，學校自去年起開始籌畫，包括有百年校慶紀念標的物揭牌、老舊文物展、時光照片展、校友回娘家、校舍巡禮、校友趣味競賽、社區運動會、劉其偉畫展、師生校友創作展與校友餐敘等系列活動。