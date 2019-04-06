親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

日職／王柏融次打席首度遇保送 火腿0:5大幅落後

Airbnb訂房小心！全家遭偷拍上直播 慘變實境秀

大貨車載著佛殿趴趴走 信眾驚嘆「行動佛殿」巧思

2019-04-06 15:16聯合報 記者潘欣中╱即時報導

世界佛教正心會打造全台首輛可以開車趴趴走的「行動佛殿」，去年6月從台北市出發，展開長達3年的佛光遍照環島公益祈福之旅；「行動佛殿」卡車今天駛抵屏東縣東港鎮知名的東隆宮，在廟埕舉辦為期2天的祈福法會，多個在地團體到場表演，前往禮佛的信眾看到大貨車的車廂緩緩展開後，頓時變身莊嚴肅穆、慰藉人心的佛殿，驚嘆正心會的巧思。

世界佛教正心會指導上師恆性嘉措仁波且說，東隆宮是東港著名的王爺廟，除了供奉溫府千歲，也供奉觀世音菩薩、福德正神及至聖先師孔子、亞聖孟子等；要修行學佛，要先做個「好人」，首先「諸惡莫做 眾善奉行」，就像至聖先師孔子、孟子所教導的仁義道德，之後進一步明瞭法義，長養慈悲心，學觀世音菩薩大慈大悲的精神。

世界佛教正心會說，東港東隆宮金璧輝煌，氣勢磅礡，「行動佛殿」駐在東隆宮的廟埕前，祈請佛祖為世界和平、國泰民安、一切眾生祈福；包括新潮健康舞協進會、海韻有氧舞協會、芊音樂團、海韻綜藝團、Best樂團、東港滑輪溜冰委員會等團體和志工到場表演，在上千前往禮佛的民眾中，有位小兒麻痺民眾奮力爬行登上佛殿虔誠禮拜，讓人動容。

世界佛教正心會說，由17噸大貨車改裝而成的「行動佛殿」，下站行程於4月15日搭乘台華輪渡海抵達澎湖觀音亭，參加年度「花火節」盛會，第36站從4月15日到5月2日繼續公益慈善環島為信眾祈福行程。

世界佛教正心會打造全台首輛可以開車趴趴走的「行動佛殿」，去年6月從台北市出發，展...
世界佛教正心會打造全台首輛可以開車趴趴走的「行動佛殿」，去年6月從台北市出發，展開長達3年的佛光遍照環島公益祈福之旅。圖／吳姓讀者提供
分享
世界佛教正心會打造全台首輛可以開車趴趴走的「行動佛殿」，展開長達3年的佛光遍照環...
世界佛教正心會打造全台首輛可以開車趴趴走的「行動佛殿」，展開長達3年的佛光遍照環島公益祈福之旅，今明兩天在屏東東港東宮廣場辦祈福法會，有位小兒麻痺民眾奮力爬行登上佛殿虔誠禮拜，讓人動容。圖／吳姓讀者提供
分享
世界佛教正心會打造全台首輛可以開車趴趴走的「行動佛殿」，展開長達3年的佛光遍照環...
世界佛教正心會打造全台首輛可以開車趴趴走的「行動佛殿」，展開長達3年的佛光遍照環島公益祈福之旅，今明兩天在屏東東港東宮廣場辦祈福法會。圖／吳姓讀者提供
分享
世界佛教正心會打造全台首輛可以開車趴趴走的「行動佛殿」，展開長達3年的佛光遍照環...
世界佛教正心會打造全台首輛可以開車趴趴走的「行動佛殿」，展開長達3年的佛光遍照環島公益祈福之旅，今明兩天在屏東東港東宮廣場辦祈福法會，多個在地團體到場表演。圖／吳姓讀者提供
分享

東港佛教環島
大人版的兒童節禮物 全聯 500 元禮券等您領

相關新聞

挺40節風、5米浪 高科大船隊挑戰環海南島國際帆船賽

2019-04-06 14:32

高雄老牌二輪電影院「和春影城」將熄燈 觀眾趕來告別

2019-04-06 11:55

影／赴大鵬灣比賽遇強風 台南帆船會2船翻覆

2019-04-06 11:07

超熱門！臺南住宅節能補助 月申請達5千件

2019-04-06 10:44

不是拍電影！西子灣山訓垂降體驗練膽量及矯健身手

2019-04-06 10:01

佳冬戰備跑道測速照相桿 不到1年躍升為全縣「機皇」

2019-04-06 09:41

跳脫傳統寺廟禪房 佛光山妙慧樓讓女眾有如回到家

2019-04-06 08:09

6.7日封閉安檢 十八羅漢山 僅開放U型谷

2019-04-05 23:45

墾丁音樂季 業者感嘆「史上最冷」

2019-04-05 23:40

大統和平店清倉結束營業？ 業者：是要轉型

2019-04-05 22:56

韓粉稱讚高雄路平工法細膩 市議員打臉

2019-04-05 22:55

高雄電器展愛心不落人後 公益拍賣10萬元捐髓傷者協會

2019-04-05 20:19

韓粉送千份韓國魚立即索光 明天上午11點再送千份

2019-04-05 20:08

高雄推半屏山麓軍事文化遊 要地鎮海樓非本國籍者止步

2019-04-05 18:51

水寮國小串聯社區 大手攜小手LOVE HOME里

2019-04-05 18:42

馬祖海域銅藻大量出現 漁民估：藍眼淚今年將爆量

2019-04-05 16:36

鳳梨田學鳳飛飛「戴帽」 變身美如花毯超夢幻地景

2019-04-05 14:48

高史博台灣教育典藏展「高雄 看百年國小鎮校之寶」

2019-04-05 13:31

羊肉爐+豆瓣醬？高雄岡山是個什麼様的地方？

2018-11-14 20:00

墾丁音樂季爆出走潮 獨撐的「夏都春宴」票房慘跌

2019-04-05 20:45
看更多

熱門文章

大甲媽、白沙屯媽祖相會？這2個點機率最高

2019-04-05 19:50

韓粉稱讚高雄路平工法細膩 市議員打臉

2019-04-05 22:55

即時短評／永靖鄉代會爆賄選 地方政壇徹底洗牌了

2019-04-05 20:26

墾丁音樂季爆出走潮 獨撐的「夏都春宴」票房慘跌

2019-04-05 20:45

馬祖海域銅藻大量出現 漁民估：藍眼淚今年將爆量

2019-04-05 16:36

大統和平店清倉結束營業？ 業者：是要轉型

2019-04-05 22:56

規模最大 新屋葉春日公派下8000多人清明祭祖

2019-04-05 19:45

韓粉送千份韓國魚立即索光 明天上午11點再送千份

2019-04-05 20:08

準備好了！台南下營香廟會 扛大轎明後天登場

2019-04-05 18:40

酋長石、猴子島...石門「限定版」枯水之美

2019-04-06 08:20

隨大甲媽遶境 柯文哲將擠6人香客房

2019-04-06 14:22

跳脫傳統寺廟禪房 佛光山妙慧樓讓女眾有如回到家

2019-04-06 08:09

桃市免費公車運量偏低 偏鄉將轉型「小黃」

2019-04-05 22:34

墾丁音樂季 業者感嘆「史上最冷」

2019-04-05 23:40

台中港區裸露地違規 開罰10萬並限期改善

2019-04-06 12:04

最潮就在嘉 「街頭舞霸」明文化路封街挑戰

2019-04-05 20:30

警方超級任務！大甲媽白沙屯媽相遇？柯P朱立倫都來了

2019-04-05 21:30

愛說中文愛聽蘇打綠 印尼移工尤絲妮返鄉續台灣情

2019-04-06 10:29

新竹也有紫藤花秘境 佛心主人開放私宅賞紫色花瀑

2019-04-06 11:56

流蘇成群 桃園石門水庫附近有白色夢幻瀑布

2019-04-06 08:19

清明古道 吹落人間四月雪 桐花+流蘇 連假春遊好去處

2019-04-06 08:12

又美又療癒！ 宜蘭伯朗大道空拍圖來了

2019-04-05 13:39

台南清晨2級地震 民眾「有地震？」

2019-04-06 09:23

大甲媽、白沙屯媽相會？ 中市警重兵維安

2019-04-05 23:09

影／赴大鵬灣比賽遇強風 台南帆船會2船翻覆

2019-04-06 11:07

大甲媽明晚起駕遶境 西螺福興宮全力準備迎接

2019-04-06 14:32

佳冬戰備跑道測速照相桿 不到1年躍升為全縣「機皇」

2019-04-06 09:41

高雄老牌二輪電影院「和春影城」將熄燈 觀眾趕來告別

2019-04-06 11:55

大甲媽北巡駐駕南港 可稜轎腳拿壓轎金

2019-04-05 23:59

鄉民自怨是三等公民 長濱鄉衛生所5/1起缺醫生

2019-04-06 11:54

推動公墓公園化 新北員山公園好玩耶

2019-04-05 20:11

台南也有「神隱少女」場景 水中鐵道成私房景點

2019-04-06 13:52

女立委化身網紅 分享台南賞花新嬌點

2019-04-06 12:25

高雄推半屏山麓軍事文化遊 要地鎮海樓非本國籍者止步

2019-04-05 18:51

和平島公園發現4種海兔 300隻嬌客去年搬家今沒出現

2019-04-06 11:55

高雄電器展愛心不落人後 公益拍賣10萬元捐髓傷者協會

2019-04-05 20:19

台南下營香扛大轎 今鳴炮遶境盛況歷年之最

2019-04-06 13:53

忍不住停下腳步...及時雨解旱 台南白河蓮花初綻

2019-04-05 23:23

影／10萬隻螢火蟲將現身 呂秀蓮也曾慕名住宿賞螢

2019-04-06 09:40

民眾有感 大台南公車新營往六甲夜間增班疏運

2019-04-06 14:24
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top