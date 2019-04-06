大貨車載著佛殿趴趴走 信眾驚嘆「行動佛殿」巧思

2019-04-06 15:16 聯合報 記者 聯合報 記者 潘欣中 ╱即時報導



世界佛教正心會打造全台首輛可以開車趴趴走的「行動佛殿」，去年6月從台北市出發，展開長達3年的佛光遍照環島公益祈福之旅；「行動佛殿」卡車今天駛抵屏東縣東港鎮知名的東隆宮，在廟埕舉辦為期2天的祈福法會，多個在地團體到場表演，前往禮佛的信眾看到大貨車的車廂緩緩展開後，頓時變身莊嚴肅穆、慰藉人心的佛殿，驚嘆正心會的巧思。

世界佛教正心會指導上師恆性嘉措仁波且說，東隆宮是東港著名的王爺廟，除了供奉溫府千歲，也供奉觀世音菩薩、福德正神及至聖先師孔子、亞聖孟子等；要修行學佛，要先做個「好人」，首先「諸惡莫做 眾善奉行」，就像至聖先師孔子、孟子所教導的仁義道德，之後進一步明瞭法義，長養慈悲心，學觀世音菩薩大慈大悲的精神。

世界佛教正心會說，東港東隆宮金璧輝煌，氣勢磅礡，「行動佛殿」駐在東隆宮的廟埕前，祈請佛祖為世界和平、國泰民安、一切眾生祈福；包括新潮健康舞協進會、海韻有氧舞協會、芊音樂團、海韻綜藝團、Best樂團、東港滑輪溜冰委員會等團體和志工到場表演，在上千前往禮佛的民眾中，有位小兒麻痺民眾奮力爬行登上佛殿虔誠禮拜，讓人動容。