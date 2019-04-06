挺40節風、5米浪 高科大船隊挑戰環海南島國際帆船賽

2019-04-06 14:32 聯合報 記者 聯合報 記者 徐如宜 ╱即時報導



高科大海休系船隊與遊艇業者組成「風和水航海會隊」，三月駕駛60呎單桅帆船光腳號從宜蘭啟程、經後壁湖航向海南島，參加「2019第十屆環海南島國際大帆船賽」，這也是首次有台灣帆船參賽。近一個月航程共航行了兩千多海里，最驚險的是曾面臨40節大風，海上湧起的巨浪高達5米，驚險萬分。

高雄科技大學海洋休閒管理系副教授高興一、研究生楊泰嶽、湯運福及張文虎，與台灣遊艇業者張光中船長組成了「風和水航海會隊」，自駕帆船光腳號前往海南島參加「2019第十屆環海南島國際大帆船賽」，賽事於上周結束，高科大海休系船隊4月3日駕駛重帆回到屏東後壁湖，結束長達1個月的揚帆旅程。

楊泰嶽表示，從宜蘭南澳朝陽漁港出發時就遇上強烈的東北季風，40節以上的風速幾乎就等同小型颱風了。行到太平洋、巴士海峽、台灣海峽各交會處，海流形成三角浪，「人在船上被甩來甩去，站都站不穩！」

高興一說，結果從香港出來的回程又碰上東北季風，就這麼一路頂風、頂浪，被風壓向菲律賓，波峰到波底有5公尺，船身就碰、碰、碰「一直摔」。海象極差，他的胸口還撞到洗臉檯，回來後檢查才知肋骨斷裂了一根。

高興一表示，環海南島國際大帆船賽是近年來亞洲最大規模的帆船賽事，總賽程共1040海里。今年有來自18個國家和地區的選手參賽，首次以海口作為賽事起終點城市，各隊以逆時針環島。光腳號抵達海南島後，就與其他地區的水手共同組隊，一同完成耗時8天賽程。

選手說，雖然沒有得到名次，但大家相互扶持，渡過暗礁、克服激流巨浪，順利完賽，就是難得的經驗，下次有機會再繼續挑戰。