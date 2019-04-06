旅外學者隨手拍 金門高粱紅到英國

2019-04-06 14:35 中央社 金門縣6日電



金門高粱紅到英國。旅英台灣學者Isabelle Cheng去年探訪金門，隨手拍下金沙鎮高粱田照片，被英國皇家植物園看中，納入全球植物現狀展覽，現在和世界各地作物照片一起展出。

英國皇家植物園所屬研究機構「千禧年種子庫」（Millennium Seed Bank），正於種子庫大廳舉辦商業栽植和野生作物展覽，展期到9月底。

只願提供英文姓名的Isabelle Cheng來自台灣，目前在英國大學任教。她去年12月來到金門，到新頭碼頭、溪邊等地，尋找父親當年駐守金門的蹤跡和史料。

結束參訪後，友人帶她至金沙鎮光華路品嚐咖啡。她看到咖啡店前後種滿高粱，高粱穗結實飽滿、莖桿挺直，令她驚豔不已，便隨手拍了幾張傳給英國友人。

這位友人後來把照片傳給皇家植物園的同事，皇家植物園決定將照片納入全球植物現狀展覽。

Isabelle Cheng表示，「千禧年種子庫」執行的計畫之一是協助發展中國家，發現並保存現已大量商業栽植作物的野生近緣，方法是採集並保存未遭汙染的野生種子，從而保存生物多樣性，這是生物多樣性公約的目標之一。

她說，保存生物多樣性不分國界，她不過是順手用普通手機拍了幾張照片，就讓金門高粱能在世界知名研究機構展出，真是無心插柳，與有榮焉。

這張金門高粱照片和奈及利亞、蘇丹等地的作物照片並列展出，但未註明來自金門，讓Isabelle Cheng覺得有些可惜。

金門縣政府建設處農林科科長鐘立偉指出，在英國展出的高粱照片是「台中五號高粱」，金門種植的高粱以此為大宗。金門高粱照片在英國展出，是好事、很正面，應該拿幾瓶高粱酒現場開喝。

隨手拍下高粱身影的Isabelle Cheng旅英多年，她的父親畢生軍旅，民國50、60年代兩度駐防金門。她說，父親99年罹癌時告訴她，早年確實有反攻大陸的「國光計畫」。父親過世後，激起了她對相關史實的探索，也才有了數次的金門行。

沒想到的是，隨手一拍，竟讓金門高粱在英國曝光；她說：「這真是意外的收穫。」