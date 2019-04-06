親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

日職文字直播／王柏融首打席滾地出局 浪費打點良機

是你嗎？北捷尋第100億旅客 滿牆海報被笑像找通緝犯

高雄阿嬷生日拜完廟騎單車回家 卻騎30多公里到台南

2019-04-06 13:44聯合報 記者周宗禎╱即時報導

高雄市湖內區66歲蘇姓婦人，昨天清明節是她的生日，多年來生日必到住家附近廟宇拜拜，沒想到昨天拜完騎單車回家，竟然一路騎了30多公里到台南新市，體力不支牽車緩步，還好路過員警覺得有異詢問，找尋半天終於找到家屬， 家屬非常感謝好心員警。

蘇姓婦人昨晚獨自牽著單車在省道臺一線台南新市段路旁行走，因頭戴遮陽帽且頭巾包緊緊相當明顯，且動作遲緩，巡邏經過的善化警分局新市分駐所警員康益昌、范正宏見狀主動趨前詢問關懷，老婦卻言語不清表示自己叫「秀仔」住「內湖」，警方見她似乎很疲憊便先載她回分駐所。

康益昌、范正宏一再詢問老婦都無法完整說出正確年籍及電話，總是斷片的回答問題，范正宏以人臉辨視系統查尋身分，但雷同的資料有數十筆，只好耐心逐筆詢問，終於聯絡到老婦媳婦，但她卻說不知道有家人走失，范正宏要求以通訊軟體相互加Line，再將老婦像貌拍下傳給對方確認，結果對方馬上回訊「她是我婆婆」。

老婦劉姓兒子趕忙放下工作，自高雄市湖內區趕來分駐所將母親接回，頻向康益昌、范正宏道謝。

婦人兒子告訴員警，4月5日是他母親生日，一早是要到家附近廟宇拜拜，每年的生日都固定這麼做，因他們夫妻在市場賣紅豆餅，母親當天在市場買完水果後就騎著單車離開，因忙著做生意也沒注意母親沒直接回家。

他說，無法理解為何母親會一路騎車到台南新市區，從來沒有發生過，感謝警方積極熱心找尋，幫助走失家母返家。

員警帶回婦人找尋家屬。圖/警方提供
員警帶回婦人找尋家屬。圖/警方提供
分享
員警在台一線旁發現婦人牽著單車慢慢走，詢問身份住處又不知所云。圖/警方提供
員警在台一線旁發現婦人牽著單車慢慢走，詢問身份住處又不知所云。圖/警方提供
分享
員警帶回婦人找尋家屬。圖/警方提供
員警帶回婦人找尋家屬。圖/警方提供
分享

單車高雄市婆婆
大人版的兒童節禮物 全聯 500 元禮券等您領

相關新聞

挺40節風、5米浪 高科大船隊挑戰環海南島國際帆船賽

2019-04-06 14:32

影／赴大鵬灣比賽遇強風 台南帆船會2船翻覆

2019-04-06 11:07

超熱門！臺南住宅節能補助 月申請達5千件

2019-04-06 10:44

不是拍電影！西子灣山訓垂降體驗練膽量及矯健身手

2019-04-06 10:01

佳冬戰備跑道測速照相桿 不到1年躍升為全縣「機皇」

2019-04-06 09:41

跳脫傳統寺廟禪房 佛光山妙慧樓讓女眾有如回到家

2019-04-06 08:09

6.7日封閉安檢 十八羅漢山 僅開放U型谷

2019-04-05 23:45

墾丁音樂季 業者感嘆「史上最冷」

2019-04-05 23:40

大統和平店清倉結束營業？ 業者：是要轉型

2019-04-05 22:56

韓粉稱讚高雄路平工法細膩 市議員打臉

2019-04-05 22:55

高雄電器展愛心不落人後 公益拍賣10萬元捐髓傷者協會

2019-04-05 20:19

韓粉送千份韓國魚立即索光 明天上午11點再送千份

2019-04-05 20:08

高雄推半屏山麓軍事文化遊 要地鎮海樓非本國籍者止步

2019-04-05 18:51

水寮國小串聯社區 大手攜小手LOVE HOME里

2019-04-05 18:42

馬祖海域銅藻大量出現 漁民估：藍眼淚今年將爆量

2019-04-05 16:36

鳳梨田學鳳飛飛「戴帽」 變身美如花毯超夢幻地景

2019-04-05 14:48

高史博台灣教育典藏展「高雄 看百年國小鎮校之寶」

2019-04-05 13:31

高雄道路這樣施工 她感動：工程也可以這麼細膩

2019-04-05 10:28

休館近4年的澎湖水族館重開幕 可體驗美麗海底世界

2019-04-05 09:28

吊橋商機還在嗎？ 屏東山川琉璃吊橋明顯退燒

2019-04-05 09:27

羊肉爐+豆瓣醬？高雄岡山是個什麼様的地方？

2018-11-14 20:00

墾丁音樂季爆出走潮 獨撐的「夏都春宴」票房慘跌

2019-04-05 20:45
看更多

熱門文章

大甲媽、白沙屯媽祖相會？這2個點機率最高

2019-04-05 19:50

韓粉稱讚高雄路平工法細膩 市議員打臉

2019-04-05 22:55

即時短評／永靖鄉代會爆賄選 地方政壇徹底洗牌了

2019-04-05 20:26

墾丁音樂季爆出走潮 獨撐的「夏都春宴」票房慘跌

2019-04-05 20:45

亞洲旅客最愛旅行點 台中晉升第7名

2019-04-05 15:17

馬祖海域銅藻大量出現 漁民估：藍眼淚今年將爆量

2019-04-05 16:36

大統和平店清倉結束營業？ 業者：是要轉型

2019-04-05 22:56

規模最大 新屋葉春日公派下8000多人清明祭祖

2019-04-05 19:45

韓粉送千份韓國魚立即索光 明天上午11點再送千份

2019-04-05 20:08

準備好了！台南下營香廟會 扛大轎明後天登場

2019-04-05 18:40

酋長石、猴子島...石門「限定版」枯水之美

2019-04-06 08:20

跳脫傳統寺廟禪房 佛光山妙慧樓讓女眾有如回到家

2019-04-06 08:09

墾丁音樂季 業者感嘆「史上最冷」

2019-04-05 23:40

最潮就在嘉 「街頭舞霸」明文化路封街挑戰

2019-04-05 20:30

桃市免費公車運量偏低 偏鄉將轉型「小黃」

2019-04-05 22:34

愛說中文愛聽蘇打綠 印尼移工尤絲妮返鄉續台灣情

2019-04-06 10:29

警方超級任務！大甲媽白沙屯媽相遇？柯P朱立倫都來了

2019-04-05 21:30

清明古道 吹落人間四月雪 桐花+流蘇 連假春遊好去處

2019-04-06 08:12

流蘇成群 桃園石門水庫附近有白色夢幻瀑布

2019-04-06 08:19

台南清晨2級地震 民眾「有地震？」

2019-04-06 09:23

清明節必吃潤餅應景 基隆巷弄推澎湃「鰻魚潤餅捲」

2019-04-05 14:46

台中港區裸露地違規 開罰10萬並限期改善

2019-04-06 12:04

大甲媽、白沙屯媽相會？ 中市警重兵維安

2019-04-05 23:09

影／赴大鵬灣比賽遇強風 台南帆船會2船翻覆

2019-04-06 11:07

佳冬戰備跑道測速照相桿 不到1年躍升為全縣「機皇」

2019-04-06 09:41

大甲媽北巡駐駕南港 可稜轎腳拿壓轎金

2019-04-05 23:59

新竹也有紫藤花秘境 佛心主人開放私宅賞紫色花瀑

2019-04-06 11:56

高雄老牌二輪電影院「和春影城」將熄燈 觀眾趕來告別

2019-04-06 11:55

推動公墓公園化 新北員山公園好玩耶

2019-04-05 20:11

高雄推半屏山麓軍事文化遊 要地鎮海樓非本國籍者止步

2019-04-05 18:51

高雄電器展愛心不落人後 公益拍賣10萬元捐髓傷者協會

2019-04-05 20:19

和平島公園發現4種海兔 300隻嬌客去年搬家今沒出現

2019-04-06 11:55

女立委化身網紅 分享台南賞花新嬌點

2019-04-06 12:25

忍不住停下腳步...及時雨解旱 台南白河蓮花初綻

2019-04-05 23:23

鄉民自怨是三等公民 長濱鄉衛生所5/1起缺醫生

2019-04-06 11:54

離譜！海濱公園曬棉被 殺風景

2019-04-05 23:35

一日社區醫師 柯文哲與指南里茶農茶敘

2019-04-06 09:22

6.7日封閉安檢 十八羅漢山 僅開放U型谷

2019-04-05 23:45

理科市長包春捲 黃偉哲臉書短片搞笑

2019-04-05 15:03

免費又簡便 桃市558人環保葬歷年之最

2019-04-05 22:46
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top