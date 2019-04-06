高雄阿嬷生日拜完廟騎單車回家 卻騎30多公里到台南

2019-04-06 13:44 聯合報 記者 聯合報 記者 周宗禎 ╱即時報導



高雄市湖內區66歲蘇姓婦人，昨天清明節是她的生日，多年來生日必到住家附近廟宇拜拜，沒想到昨天拜完騎單車回家，竟然一路騎了30多公里到台南新市，體力不支牽車緩步，還好路過員警覺得有異詢問，找尋半天終於找到家屬， 家屬非常感謝好心員警。

蘇姓婦人昨晚獨自牽著單車在省道臺一線台南新市段路旁行走，因頭戴遮陽帽且頭巾包緊緊相當明顯，且動作遲緩，巡邏經過的善化警分局新市分駐所警員康益昌、范正宏見狀主動趨前詢問關懷，老婦卻言語不清表示自己叫「秀仔」住「內湖」，警方見她似乎很疲憊便先載她回分駐所。

康益昌、范正宏一再詢問老婦都無法完整說出正確年籍及電話，總是斷片的回答問題，范正宏以人臉辨視系統查尋身分，但雷同的資料有數十筆，只好耐心逐筆詢問，終於聯絡到老婦媳婦，但她卻說不知道有家人走失，范正宏要求以通訊軟體相互加Line，再將老婦像貌拍下傳給對方確認，結果對方馬上回訊「她是我婆婆」。

老婦劉姓兒子趕忙放下工作，自高雄市湖內區趕來分駐所將母親接回，頻向康益昌、范正宏道謝。

婦人兒子告訴員警，4月5日是他母親生日，一早是要到家附近廟宇拜拜，每年的生日都固定這麼做，因他們夫妻在市場賣紅豆餅，母親當天在市場買完水果後就騎著單車離開，因忙著做生意也沒注意母親沒直接回家。