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高雄老牌二輪電影院「和春影城」將熄燈 觀眾趕來告別

2019-04-06 11:55聯合報 記者徐如宜╱即時報導

高雄老牌二輪電影院「和春影城」4月15日將熄燈，觀眾趁著連假來捧場。記者徐如宜／...
高雄老牌二輪電影院「和春影城」4月15日將熄燈，觀眾趁著連假來捧場。記者徐如宜／攝影
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高雄在地老牌二輪電影院「和春影城」，經營33年也不堪民眾影音欣賞習慣改變，宣布4月15日將熄燈。不少觀眾趁著連假再來捧場，回味80元看兩部電影的超CP值青春。

高雄市有兩家二輪電影院，和春影城與十全影城。在首輪電影票價動輒2、300元的消費市場中，二輪影城以兩部電影全票130元、學生軍警票100元、會員卡優待票80元的票價，多年來還是守住一些特定客群，鼎盛時假日也常滿座。直到近年網路蓬勃，影音欣賞途徑選擇多元，消費者習慣改變，進二輪電影院的人變少了。

和春影城從1986年開始營業，將營業至2019年4月15日，已貼出停業公告：「由於近年收支嚴重失衡，已遠超過目前營運所能負荷，滿懷不捨但還是很遺憾地跟大家說再見。」

「我來跟我的青春告別！」家庭主婦羅太太說，以前學生時代沒什麼錢，愛看電影只好選二輪，反正只是晚幾個月看到，並不會減少看電影的樂趣，後來結婚生小孩，偶爾有動畫片也會帶孩子來看，現在孩子上整天班，她又有空躲進電影院了。「80塊看兩部電影，也沒有浪費錢的罪惡感。」可是現在和春要收了，只剩下十全。

和春影城從去年開始，就陸續暫停部分廳的放映服務。附近商家說，這一、兩年感覺真的很明顯，來看電影的人變少了。影友分析，現在電影觀眾也兩極化，首輪大影城還是擠一堆人，會選擇看二輪的許多都是學生、退休長輩或收入較少的人，現在網路看影片也很方便，雖然沒有電影院的聲光，但解悶足夠了，上二輪戲院的意願就低了。

趁著兒童清明連續假期，有些觀眾特別跑來和春影城重溫舊時的感覺，還在門口拍照留念。業者也提醒觀眾，如果手上還有未用完的有價票券，可以儘快來觀賞，如數量太多無法使用完畢，也可至票口進行退費。

幼兒園安排讓小朋友到和春影城體驗觀影，也是一種校外教學。圖／網友提供
幼兒園安排讓小朋友到和春影城體驗觀影，也是一種校外教學。圖／網友提供
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高雄老牌二輪電影院「和春影城」4月15日將熄燈，觀眾趁著連假來捧場。記者徐如宜／...
高雄老牌二輪電影院「和春影城」4月15日將熄燈，觀眾趁著連假來捧場。記者徐如宜／攝影
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幼兒園安排讓小朋友到和春影城體驗觀影，也是一種校外教學。圖／網友提供
幼兒園安排讓小朋友到和春影城體驗觀影，也是一種校外教學。圖／網友提供
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