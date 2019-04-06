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影／赴大鵬灣比賽遇強風 台南帆船會2船翻覆

2019-04-06 11:07聯合報 記者林保光╱即時報導

台南市體育會帆船委員會1艘帆船和1艘救生艇赴屏東大鵬灣，準備參加帆船賽，昨天下午航經高雄港外海錨泊區，疑遇強風吹襲，2船先後翻覆，5人落海，幸海巡署立即接報，動員高雄海巡隊巡防廷艇救人，才順利救上5人，但2艘船今天可能沈沒。

海巡署艦隊分署第五（高雄）海巡隊表示，昨天下午2點32分，有人打118報案這2艘船翻覆，海巡署第七巡防區指揮部馬上通報救援，高雄海巡隊派遣PP-2058巡防艇趕赴海上救人，在高雄港第一及第二錨泊區之間的海域，距離旗津海岸1.6海里，約5.6公里處，發現2艘船翻覆，馬上趕去救人。

昨天下午3時2分，PP-2058巡防艇抵達旗津中洲外海1浬處，發現第一艘翻覆的救生艇，立刻拋繩索，將2人救上巡防艇，並馬上航往救另艘翻覆的小帆船；近30分鐘後，在中洲外海0.89浬處，發現翻覆帆船及3名落海民眾，隨即救他們上艇，送回高雄港一港口安檢所安置，5人因都穿著救生衣，都平安無恙。

據海巡人員瞭解，翻覆的帆船和救生艇都是台南市體育會帆船委員會的船，昨天上午9點許，2船共搭乘5人，由台南市漁光島帆船基地出海，準備去屏東大鵬灣參加帆船比賽，但由於近日高雄海域持續吹起強勁東北風，且海象不佳，帆船航行至旗津中洲外海，遇惡劣海象才導致帆船翻覆，救生艇要過去救援也不慎翻覆。高雄海巡隊副隊長魏彰佑表示，2船後來隨潮水被帶出高雄外海，載浮載沈，今天可能沉沒。

台南市體育會帆船委員會的帆船翻覆，3名操船民眾獲救。記者林保光／翻攝
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5名落海民眾被救上海巡署巡防艇後仍心悸猶存。記者林保光／審攝
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海巡人員拋繩索讓救生艇落海的2人拉繩獲救。記者林保光／翻攝
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海巡署高雄港大鵬灣
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