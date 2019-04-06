影／赴大鵬灣比賽遇強風 台南帆船會2船翻覆

2019-04-06 11:07 聯合報 記者 聯合報 記者 林保光 ╱即時報導



台南市體育會帆船委員會1艘帆船和1艘救生艇赴屏東大鵬灣，準備參加帆船賽，昨天下午航經高雄港外海錨泊區，疑遇強風吹襲，2船先後翻覆，5人落海，幸海巡署立即接報，動員高雄海巡隊巡防廷艇救人，才順利救上5人，但2艘船今天可能沈沒。

海巡署艦隊分署第五（高雄）海巡隊表示，昨天下午2點32分，有人打118報案這2艘船翻覆，海巡署第七巡防區指揮部馬上通報救援，高雄海巡隊派遣PP-2058巡防艇趕赴海上救人，在高雄港第一及第二錨泊區之間的海域，距離旗津海岸1.6海里，約5.6公里處，發現2艘船翻覆，馬上趕去救人。

昨天下午3時2分，PP-2058巡防艇抵達旗津中洲外海1浬處，發現第一艘翻覆的救生艇，立刻拋繩索，將2人救上巡防艇，並馬上航往救另艘翻覆的小帆船；近30分鐘後，在中洲外海0.89浬處，發現翻覆帆船及3名落海民眾，隨即救他們上艇，送回高雄港一港口安檢所安置，5人因都穿著救生衣，都平安無恙。