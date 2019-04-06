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超熱門！臺南住宅節能補助 月申請達5千件

2019-04-06 10:44聯合報 記者吳淑玲╱即時報導

臺南住宅節能補助超熱門，開辦滿月申請達5000件。圖/台南市經濟發展局提供
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台南市經濟發展局統計，台南住宅老舊設備汰換補助計畫業於2月23日正式公，適逢南台灣即將進入夏季，住家汰換冷氣需求逐漸顯現，因此民眾對於補助洽詢及申請熱度非常踴躍，不僅每日洽詢電話量高達400通，實際提出申請案件也已累計達5000件，金額約900餘萬，顯示這波小確幸好康補助已獲市民響應。

經發局表示，住宅汰換冷氣及冰箱補助，基於簡政便民，臺南不僅優先簡化民眾申辦作業程序，市民只需檢附申請表、申請人身分證及金融存簿封面影本、領款收據、購買證明、台電電費單及回收證明（如廢四機回收聯單）即可申請，不僅免付汰換現場照片，更規劃本市轄內36處回收站協助辦理舊機回收。

另外，為加速市民住宅家電汰舊換新，經發局目前研議擴大便民措施，包含申請文件影本無須加蓋申請人印章、保證書卡遺失可檢附載明完整廠牌及型號之發票作替代等，同時因應臺南住商混合情況調整電費單用電認定種類，只要設備安裝地址為表燈用電或住商型簡易時間電價之住宅用戶場所均可提出申請。

經發局呼籲市民新購冷氣、冰箱請認明「能源效率標示1、2級」之商品，除可申請政府每台最高3000元補助外，長期而言更能節能省荷包。

以一般家庭4-5坪空間使用之冷氣2.8kw為例，能源效率5級冷氣機之年耗電量約950度，1級冷氣機年耗電量約400度，汰換後每年約節省550度電，電費以1度4元計算，每年約節省2200元。

臺南設備汰換補助計畫，除住家冷氣、電冰箱外，亦包含服務業有/無風管空調冷氣、空調系統冰水主機、T5/T8/T9老舊燈具、電冰箱及能源管理系統、停車場智慧照明等汰換裝設補助，受理時間至108年6月30日或至補助款用罄截止。

經發局請住家及服務業踴躍提出申請，相關申請表單可至設備汰換補助計畫官網、經發局網站下載，住宅部門申請表可就近至公告之電器行計175處索取；設備汰換補助計畫諮詢及申請方式可洽詢成大研究發展基金會（電話：06-3300691分機118劉小姐），臺南市政府經濟發展局(電話:06-6351458)或台南市設備汰換智慧用電補助作業計畫網站查詢。

臺南住宅節能補助超熱門，開辦滿月申請達5000件。圖/台南市經濟發展局提供
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