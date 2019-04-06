不是拍電影！西子灣山訓垂降體驗練膽量及矯健身手

2019-04-06 10:01 聯合報 記者 聯合報 記者 徐如宜 ╱即時報導



高雄市軍事遺址豐富，市府計畫規劃成觀光路線。山訓團體於清明連續假期在西子灣附近舉辦「西子灣山訓垂降體驗活動營」，提供繩索下降、8米繩網攀登、高空繩梯、模擬直升機垂降體驗。為回饋當地居民，凡鼓山區哨船頭里民持身分證還可免費體驗，有興趣的民眾也可現場報名。

藍波山野技能工作社與貝殼情人餐廳，在西子灣山訓場舉辦這項「山訓垂降體驗活動營」，利用現場環境布置安全設備，吸引許多親子、遊客參與。經過的民眾很好奇：這是在拍電影嗎？

參加者需著運動服裝、運動鞋、安全帽、防滑手套。藍波山野技能工作社執行長宋德威表示，攀繩、垂降運動是以原始的生存狀態與專業器材結合，活動內容豐富多元，體驗者在現場可挑戰繩索下降、8米繩網攀登、高空繩梯、模擬直升機下降等。活動場地就在柴山旁，挑戰自我極限同時，還可以可以看到自然港灣風景及夕陽。