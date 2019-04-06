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佳冬戰備跑道測速照相桿 不到1年躍升為全縣「機皇」

2019-04-06 09:41聯合報 記者潘欣中╱即時報導

全台唯一設在平面道路省道台1線的佳冬戰備跑道，因路筆直寬敞又平坦，常有駕駛人當成高速公路超速行駛，屏東縣警局為降低路口處頻傳的交通事故，去年2月設置限速70公里的測速照相桿，不到1年就舉發萬餘件超速，躍升為去年度屏東縣測速照相桿「機皇」，還不定期有移動式測速照相；有駕駛人指測速照相桿路段昏暗，如同暗黑陷阱，警方說依軍方規定不能裝設路燈，遵守速限規定就不會挨罰。

全長2.5公里的佳冬戰備跑道，因設計可供戰機起降，路幅寬大筆直又平坦，過去常見駕駛人當高速公路超速行駛，前年在路口發生死亡車禍引起道路安全議論，又是南下台東和屏東墾丁的必經路，車流量大，縣警局交通隊去年春節前啟用台1線431公里處朝南拍攝的固定式測照桿；去年不到1年就舉發10390件超速，是全縣唯一破萬測桿，也躍升為「機皇」。

前年度全縣固定式測速桿舉發冠亞軍，是速限40公里的台9線468公里及速限60公里的台26線23公里，兩處取締約1萬件，去年度滑落至第7及第4名，各取締5000及6500件，台24線8k長治鄉中興路段的測照桿舉發8150件成為亞軍。

有駕駛人抱怨佳冬戰備跑道中央分隔島只裝測照桿，卻不裝路燈，會被照到是因昏暗看不清楚超速警示標示所致，有如陷阱；縣警局說，因道路筆直寬敞，駕駛人時有超速，致東西向居民出入受威脅，依軍方規定不能設路燈，除加裝3個路口紅綠燈並在路旁鄉管道路加裝路燈輔助照明，也請駕駛人依速限行駛。

屏東縣警局為降低路口處頻傳的交通事故，去年2月設置限速70公里的測速照相桿，不到...
屏東縣警局為降低路口處頻傳的交通事故，去年2月設置限速70公里的測速照相桿，不到1年就舉發萬餘件超速，躍升為去年度屏東縣測速照相桿「機皇」。記者潘欣中／翻攝
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測速高速公路屏東縣
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