跳脫傳統寺廟禪房 佛光山妙慧樓讓女眾有如回到家

2019-04-06 08:09 聯合報 記者 聯合報 記者 王昭月 ╱即時報導



佛光山開山宗長星雲大師體恤女眾居住的員工宿舍已經老舊，2年前動工興建「妙慧樓」。這座全新家園由高空俯瞰，有如2座相連的三合院，現代化的內部空間處處體現人間佛教意涵，景觀設計更博得2019建築園冶獎肯定，與過去寺廟禪房的設計大異其趣。

佛光山各道場在家女眾宿舍，由星雲大師起名為「妙慧樓」，希望所有入住女眾都能效法「大寶積經」中妙慧童女精神，因佛法得到利益。而大師惦念位在佛光山的女眾宿舍已經老舊，兩年前推動妙慧樓新建工程，希望讓女眾員工回到宿舍時，就像回到家。

新建的佛光山妙慧樓，跳脫以往寺廟禪房格局，規畫單人套房及獨立的居家陽台，入住者保有完整隱私，東向的房間，可遠眺大武山日出美景，朝西房型則能仰望佛光大佛。

每樓層規畫有一大、一小附設電視的交誼廳，供彼此交流情誼。連結2座建築基地的2座中庭，造景雅緻，亦是妙慧樓身心放鬆的一 隅。以人為本的空間規畫及崇尚綠建築的景觀設計，榮獲2019建築園冶獎。蔡麗芬師姑表示，新宿舍舒適便利，讓人感受到家的歸屬感。