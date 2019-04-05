韓粉稱讚高雄路平工法細膩 市議員打臉

2019-04-05 22:55 聯合報 記者 聯合報 記者 謝梅芬 ╱即時報導



高雄市長韓國瑜上任重視道路鋪設，要求副市長李四川親自督軍監工，日前一名韓粉在臉書上說，看到高雄市鹽埕區正在施工一條水溝工程，發現工法細膩，讓他十分感動。高雄市民進黨籍市議員簡煥宗卻打臉說，這不是路平新工法，而是去年這裡發生箱涵塌陷，意外發現日治時代的遺跡「咕咾石溝渠」，強調「這件事和誰上任根本一點關係都沒有」。

簡煥宗還在臉書上PO出去年3月10日在鹽埕區大仁路和新興路口的一處老舊箱涵塌陷，造成一部汽車卡在那，他還記得卡住的是一輛高檔名車。

後來，水利局開挖後才發現，這裡是早期興建的「咕咾石溝渠」，文史工作者的建議下，又重新規畫設計，採用新的施工保存方式，簡煥宗說，韓粉看到的細膩工法，就是為了保護「咕咾石溝渠」。

據了解，去年高雄市政府發現開挖時發現咕咾石溝渠，可能是日治時期遺跡，水利局就會同文化局及文化資產專家等鑑定與開會，確定是日治時期的咕咾石溝渠；經過專家諮詢，認為可以施做阻隔設施方式，既可保護此咕咾石溝渠文資遺跡，又可兼顧水利局箱涵施工，工程配合保護文資變更設計，水利局才繼續施工。

高市水利局副局長韓榮華說，一般下水道工程施工，是利用模板組模後，上面用鋼筋混凝土澆置，成形後再把模板拆掉使用，但為保護近175公尺的「咕咾石溝渠」，首次採用鋼承板工法，先以鋼承板橫跨溝渠兩側，再用鋼筋混凝土澆置，增加道路承載力，保護咕咾石。

這段工程改建175公尺，自去年10月進場施工，因配合店家攤商不同營業時間而分段、分區施工，預計5月底完成。

簡煥宗說，這項工程應該是感謝發現的文史工作者，更要感謝辛苦參與工程的文化局和水利局的公務人員，更感謝當地店家的體諒！，他說「這件事和誰上任根本一點關係都沒有！」