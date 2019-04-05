墾丁音樂季爆出走潮 獨撐的「夏都春宴」票房慘跌

2019-04-05 20:45 聯合報 記者 聯合報 記者 潘欣中 ╱即時報導



在清明連假登場的墾丁春天音樂季，今年在「春吶」、「春浪」和「泡泡趴」等大型音樂會轉移高雄後，唯一的大型售票音樂會「夏都春宴」昨天登場，單日票房竟比去年大跌一半，今天人氣稍有回溫，但低迷的人氣已嚇到主辦單位；滿州鄉小墾丁度假村首度舉辦免費的「山谷音樂季」在下午熱鬧開唱，吸引數百樂迷，度假村期許打造自己的原民風音樂品牌。

墾丁音樂季今年唯一的售票音樂會「夏都春宴」，邁入第8年，標榜全國最大沙灘音樂派對，融入海灘度假元素，吸引不少外國年輕客層，全盛時期吸引近萬樂迷，但隨著大環境改變票房逐年下滑，昨天首日票房比去年跌半只有數百人，飯店資深員工看到冷清場景都被嚇到互問「怎會這樣」；今天人氣雖然稍有回溫，但和預期仍有段距離，主舞台面積比去年縮小，有可能首度由盈轉虧。