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墾丁音樂季爆出走潮 獨撐的「夏都春宴」票房慘跌

2019-04-05 20:45聯合報 記者潘欣中╱即時報導

在清明連假登場的墾丁春天音樂季，今年在「春吶」、「春浪」和「泡泡趴」等大型音樂會轉移高雄後，唯一的大型售票音樂會「夏都春宴」昨天登場，單日票房竟比去年大跌一半，今天人氣稍有回溫，但低迷的人氣已嚇到主辦單位；滿州鄉小墾丁度假村首度舉辦免費的「山谷音樂季」在下午熱鬧開唱，吸引數百樂迷，度假村期許打造自己的原民風音樂品牌。

墾丁音樂季今年唯一的售票音樂會「夏都春宴」，邁入第8年，標榜全國最大沙灘音樂派對，融入海灘度假元素，吸引不少外國年輕客層，全盛時期吸引近萬樂迷，但隨著大環境改變票房逐年下滑，昨天首日票房比去年跌半只有數百人，飯店資深員工看到冷清場景都被嚇到互問「怎會這樣」；今天人氣雖然稍有回溫，但和預期仍有段距離，主舞台面積比去年縮小，有可能首度由盈轉虧。

「墾丁音樂季眾家出走，我們自己來打造音樂品牌！」滿州鄉小墾丁度假村總經理張福生說，屏東原住民以排灣族為主，他提供熱愛音樂創作的排灣族人表演舞台，有原味古謠、古調，也有融合現代的排灣曲風，邀請包括勇士獵人歌手魯門克巴革奮、排灣歌手李宜囷、卓秋琴、吳永勝、徐妹、巴魯、吸引力樂團、到底樂團與399樂團等，還有原住民石板烤肉、飾品等小物與美食，展現排灣文化之美。

「夏都春宴」標謗全國最大沙灘音樂派對，大灣沙灘出現不少比基尼女郎。記者潘欣中／攝...
「夏都春宴」標謗全國最大沙灘音樂派對，大灣沙灘出現不少比基尼女郎。記者潘欣中／攝影
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電音派對型態的「夏都春宴」，熱舞女節在舞台帶動氣氛。記者潘欣中／攝影
電音派對型態的「夏都春宴」，熱舞女節在舞台帶動氣氛。記者潘欣中／攝影
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「夏都春宴」標謗全國最大沙灘音樂派對，大灣沙灘出現不少外籍比基尼女郎。記者潘欣中...
「夏都春宴」標謗全國最大沙灘音樂派對，大灣沙灘出現不少外籍比基尼女郎。記者潘欣中／攝影
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墾丁音樂季今年唯一的售票音樂會「夏都春宴」，請來歐州女子體操選手表演暖場。記者潘...
墾丁音樂季今年唯一的售票音樂會「夏都春宴」，請來歐州女子體操選手表演暖場。記者潘欣中／攝影
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屏東滿州鄉小墾丁度假村首度舉辦免收費的「山谷音樂季」下午由來義鄉排灣族青年組成的...
屏東滿州鄉小墾丁度假村首度舉辦免收費的「山谷音樂季」下午由來義鄉排灣族青年組成的吸引力樂團開唱。記者潘欣中／攝影
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墾丁音樂季今年唯一的售票音樂會「夏都春宴」，請來外籍女子體操選手在舞台表演暖場。...
墾丁音樂季今年唯一的售票音樂會「夏都春宴」，請來外籍女子體操選手在舞台表演暖場。記者潘欣中／攝影
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墾丁音樂會樂團夏都
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